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27 послів ЄС в ООН вимагають від рф повного виведення військ з території України

24 квітня 2023, 19:30
27 послів ЄС в ООН вимагають від рф повного виведення військ з території України
Фото: Укрінформ
Відповідну заяву вони озвучили напередодні головування рф на засіданні Ради Безпеки ООН.

Напередодні головування рф на засіданні Ради Безпеки ООН у понеділок, де вона головує цього місяця, усі 27 послів Європейського Союзу зробили спільну заяву, в якій засудили дії росії в Україні.

Про це повідомляє Голос Америки.

Заяву озвучив Олоф Скоог, представник Європейського Союзу в ООН.

"Я тут разом із 27 послами Європейського Союзу. Ми хочемо зробити заяву щодо дебатів, які розпочнуться в Раді Безпеки. росія намагається зобразити себе захисником статуту ООН і багатосторонності. Ніщо не може бути дальшим від істини. Це цинічно. Ми всі знаємо, що поки росія руйнує, ми будуємо. Поки вони порушують, ми захищаємо. Статут ООН, Генеральна Асамблея ООН, Міжнародний суд, Міжнародний кримінальний суд, куди не глянь, росія зневажає", - зазначив Скоог.

Посли повторили свою вимогу до росії "негайно, повністю і безумовно вивести всі свої військові сили" з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Якщо росія дбає про ефективну багатосторонність, це перший спосіб довести це", - сказав Скоог.

Посли також закликали міжнародне співтовариство залишатися непохитно відданим забезпеченню відповідальності винних за злочини, скоєні в Україні та проти неї.

"Український народ заплатив найдорожчу ціну, але згубні наслідки російської агресії відчуваються в усьому світі. У тісному діалозі з нашими партнерами ЄС активізувався для подолання глобальних наслідків російської війни. Я хочу підкреслити, що всі зусилля на підтримку України були зроблені на додаток, а не замість наших глобальних зобов’язань", - заявив Скоог.

На завершення свого головування в Раді Безпеки ООН росія ініціювала засідання, щоб висвітлити принципи статуту ООН.

ЄСООНвійна в Україніросія окупантипосли

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