30% озброєння, що у 2024 році було на полі бою, вироблено в Україні – Зеленський
01 січня 2025, 10:23
Зеленський наголосив на важливості розвитку української оборонної промисловості та науки
У 2024 Україна вперше виробила понад мільйон БпЛА за рік.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у новорічному зверненні.
Глава держави наголосив на важливості розвитку української оборонної промисловості та науки, які зробили країну сильнішою у 2024 році. За його словами, 30% усього, що в цьому році було застосовано на полі бою проти росіян, було зроблено в Україні.
"30 % усього, що в цьому році було в наших хлопців на полі бою, – усе це було зроблено в Україні. І на одному такому заводі я запитав у молодого інженера: "Як же вам стільки вдалося, як же ці люди стільки змогли?". І хлопець пожартував:"Так то ж не просто люди, вони – ракети". І знаєте, в цей момент мені стало соромно як громадянину, що з 90-х років держава не помічала таких наших людей. І я пишаюся, коли весь рік, зустрічаючись із ними, чую: вони щасливі, що потрібні Україні", – розповів він.
Зеленський додав, що Україна мушує ворога вчити українську.
"Паляниця", "Пекло", "Рута". Змушує тремтіти від слів "Нептун" і "Сапсан". Усе це – наші ракети. Українські. "Гор", "Вампір", "Колібрі", "КАМІК", "Лютий", Heavy Shot, Fire Point. Усе це – наші дрони. Українські. І все це – наші аргументи, аргументи для справедливого миру", – підсумував він.