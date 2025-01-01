30% озброєння, що у 2024 році було на полі бою, вироблено в Україні – Зеленський

Зеленський наголосив на важливості розвитку української оборонної промисловості та науки

У 2024 Україна вперше виробила понад мільйон БпЛА за рік.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у новорічному зверненні.

Глава держави наголосив на важливості розвитку української оборонної промисловості та науки, які зробили країну сильнішою у 2024 році. За його словами, 30% усього, що в цьому році було застосовано на полі бою проти росіян, було зроблено в Україні.

"30 % усього, що в цьому році було в наших хлопців на полі бою, – усе це було зроблено в Україні. І на одному такому заводі я запитав у молодого інженера: "Як же вам стільки вдалося, як же ці люди стільки змогли?". І хлопець пожартував:"Так то ж не просто люди, вони – ракети". І знаєте, в цей момент мені стало соромно як громадянину, що з 90-х років держава не помічала таких наших людей. І я пишаюся, коли весь рік, зустрічаючись із ними, чую: вони щасливі, що потрібні Україні", – розповів він.