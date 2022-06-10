БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИБлизько 70 млн людей опинилися в умовах крайньої бідності, що є найбільшим приростом від моменту початку моніторингу 1990 року, йдеться у звіті Світового банкуПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
30 років прогресу у скороченні бідності стерли пандемія COVID-19 та вторгнення рф в України
Фото: AFP
Три десятиліття прогресу у скороченні бідності стерли пандемія COVID-19 та вторгнення Росії до України.
За даними Світового банку, глобальна мета викорінення бідності до 2030 року наразі недосяжна.
Про це пише Bloomberg.
Близько 70 млн людей опинилися в умовах крайньої бідності року, що є найбільшим приростом від моменту початку моніторингу 1990 року, йдеться у звіті банку.
За нинішніх економічних тенденцій до кінця цього десятиліття понад 570 млн осіб, або близько 7% населення світу, житимуть нижче цього рівня.
"Занепокоєння нашої місії викликає зростання крайньої бідності і зниження загального добробуту, викликані інфляцією, знеціненням валюти і ширшими кризами", – сказав президент Світового банку Девід Малпас.
За його словами, "коректування макроекономічної політики необхідні для покращення розподілу глобального капіталу, зміцнення валютної стабільності, зниження інфляції та відновлення зростання середнього доходу".
У звіті вперше представлені дані про нову глобальну межу крайньої бідності Світового банку, яка становить $2,15 на день і відображає останні світові ціни та підвищення вартості долара.
Світовий банк покращив прогноз зростання економіки України у 2023 році з 2,1% до 3,3%, повідомляється в звіті СБ за 4 жовтня.
Варто відзначити, що у Міжнародному валютному фонді заявили, що світова економіка перебуває у найгіршому стані за останніх 80 років.
У МВФ вважають, що причинами такого стану стали повномасштабна війна росії проти України, пандемія коронавірусу та загроза зміни клімату через глобальне потепління. Через це у всьому світі зросла інфляція, ціни на харчування та енергоносії.
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