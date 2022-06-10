30 років прогресу у скороченні бідності стерли пандемія COVID-19 та вторгнення рф в України

Близько 70 млн людей опинилися в умовах крайньої бідності, що є найбільшим приростом від моменту початку моніторингу 1990 року, йдеться у звіті Світового банку

Три десятиліття прогресу у скороченні бідності стерли пандемія COVID-19 та вторгнення Росії до України.

За даними Світового банку, глобальна мета викорінення бідності до 2030 року наразі недосяжна.

Близько 70 млн людей опинилися в умовах крайньої бідності року, що є найбільшим приростом від моменту початку моніторингу 1990 року, йдеться у звіті банку.

За нинішніх економічних тенденцій до кінця цього десятиліття понад 570 млн осіб, або близько 7% населення світу, житимуть нижче цього рівня.

"Занепокоєння нашої місії викликає зростання крайньої бідності і зниження загального добробуту, викликані інфляцією, знеціненням валюти і ширшими кризами", – сказав президент Світового банку Девід Малпас.

За його словами, "коректування макроекономічної політики необхідні для покращення розподілу глобального капіталу, зміцнення валютної стабільності, зниження інфляції та відновлення зростання середнього доходу".

У звіті вперше представлені дані про нову глобальну межу крайньої бідності Світового банку, яка становить $2,15 на день і відображає останні світові ціни та підвищення вартості долара.

Світовий банк покращив прогноз зростання економіки України у 2023 році з 2,1% до 3,3%, повідомляється в звіті СБ за 4 жовтня. Варто відзначити, що у Міжнародному валютному фонді заявили, що світова економіка перебуває у найгіршому стані за останніх 80 років.

У МВФ вважають, що причинами такого стану стали повномасштабна війна росії проти України, пандемія коронавірусу та загроза зміни клімату через глобальне потепління. Через це у всьому світі зросла інфляція, ціни на харчування та енергоносії.