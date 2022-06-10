RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

30 років прогресу у скороченні бідності стерли пандемія COVID-19 та вторгнення рф в України

Близько 70 млн людей опинилися в умовах крайньої бідності, що є найбільшим приростом від моменту початку моніторингу 1990 року, йдеться у звіті Світового банку
30 років прогресу у скороченні бідності стерли пандемія COVID-19 та вторгнення рф в України Фото: AFP
Три десятиліття прогресу у скороченні бідності стерли пандемія COVID-19 та вторгнення Росії до України.
 
За даними Світового банку, глобальна мета викорінення бідності до 2030 року наразі недосяжна.
 
Про це пише Bloomberg.
 
Близько 70 млн людей опинилися в умовах крайньої бідності року, що є найбільшим приростом від моменту початку моніторингу 1990 року, йдеться у звіті банку. 
 
За нинішніх економічних тенденцій до кінця цього десятиліття понад 570 млн осіб, або близько 7% населення світу, житимуть нижче цього рівня.
 
"Занепокоєння нашої місії викликає зростання крайньої бідності і зниження загального добробуту, викликані інфляцією, знеціненням валюти і ширшими кризами", – сказав президент Світового банку Девід Малпас. 
 
За його словами, "коректування макроекономічної політики необхідні для покращення розподілу глобального капіталу, зміцнення валютної стабільності, зниження інфляції та відновлення зростання середнього доходу".
 
У звіті вперше представлені дані про нову глобальну межу крайньої бідності Світового банку, яка становить $2,15 на день і відображає останні світові ціни та підвищення вартості долара.
 

Світовий банк покращив прогноз зростання економіки України у 2023 році з 2,1% до 3,3%, повідомляється в звіті СБ за 4 жовтня.

Варто відзначити, що у Міжнародному валютному фонді заявили, що світова економіка перебуває у найгіршому стані за останніх 80 років.

У МВФ вважають, що причинами такого стану стали повномасштабна війна росії проти України, пандемія коронавірусу та загроза зміни клімату через глобальне потепління. Через це у всьому світі зросла інфляція, ціни на харчування та енергоносії.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 10 2022 10:45
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Нові правила отримання субсидій. Кому, скільки та як оформити, не відходячи від комп

Нові правила отримання субсидій. Кому, скільки та як оформити, не відходячи від комп'ютеру

Росіяни збираються паралельно імпортувати елітний алкоголь. Три причини, чому це хороша новина

Росіяни збираються паралельно імпортувати елітний алкоголь. Три причини, чому це хороша новина

Критична інфраструктура під прицілом. Ймовірні сценарії та як допомогти енергетикам

Критична інфраструктура під прицілом. Ймовірні сценарії та як допомогти енергетикам

Батьківщина Guinness

Батьківщина Guinness'а питиме "Оболонь". Це допоможе виробити більше питної води для фронту

З жовтня гречка подешевшає. Адже будемо купувати свою, а не російську чи білоруську

З жовтня гречка подешевшає. Адже будемо купувати свою, а не російську чи білоруську

Українські бойові бджоли не підведуть, але… Дефіциту меду не буде, з експортом не склалося, проте ціни зростають

Українські бойові бджоли не підведуть, але… Дефіциту меду не буде, з експортом не склалося, проте ціни зростають

Урядовці запевняють, що взимку буде тепло і світло. Але мери міст готуються до найгіршого

Урядовці запевняють, що взимку буде тепло і світло. Але мери міст готуються до найгіршого

Обережніше з грошима - продірявлені банкноти вилучатимуться без компенсації. Врятує безготівковий розрахунок та пильність

Обережніше з грошима - продірявлені банкноти вилучатимуться без компенсації. Врятує безготівковий розрахунок та пильність

Пиво футболу та пиво перемоги. Чи не забракне його через війну

Пиво футболу та пиво перемоги. Чи не забракне його через війну

Шмигаль на вихід? 5 урядів, яким довелося працювати на межі катастрофи

Шмигаль на вихід? 5 урядів, яким довелося працювати на межі катастрофи

Колись британці отримали український цукор завдяки Наполеону. Через путіна вони отримають його менше

Колись британці отримали український цукор завдяки Наполеону. Через путіна вони отримають його менше

Не хлібом єдиним. Чи дістанеться українська олія свого споживача

Не хлібом єдиним. Чи дістанеться українська олія свого споживача

ExxonMobil вперше йде в український імпорт

ExxonMobil вперше йде в український імпорт

NY Times: Європа шукає нові джерела енергії, балансуючи на вістрі ножа

NY Times: Європа шукає нові джерела енергії, балансуючи на вістрі ножа

Долар відкусив чверть гривні. Що далі

Долар відкусив чверть гривні. Що далі

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.