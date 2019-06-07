38 журналіcтів були вбиті за півроку у 20 країнах: це менше, ніж раніше
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року ця цифра знизилася на 42%, що вважають позитивним зрушенням. Так, ситуація покращилася на Середньому Сході через зниження інтенсивності конфліктів у Сирії та Іраку, повідомляє "Громадське".
Однак у двох країнах Латинської Америки тенденції, як і раніше, викликають велике занепокоєння: йдеться про Мексику, де за перше півріччя 2019-го вбили 9 журналістів, та Афганістан (6 вбитих журналістів). Основну відповідальність за це в Афганістані несуть терористи, а в Мексиці - злочинні угруповання.
Організація PEC була заснована міжнародною групою журналістів у 2004 році та має спеціальний консультативний статус при ООН. Метою її діяльності є посилення законного захисту і безпеки журналістів, які працюють в зонах конфліктів, заворушень або в небезпечних місіях.
Нагадаємо, що у Черкасах жорстоко побили відомого місцевого журналіста Вадима Комарова. Сьогодні стало відомо, що журналіст помер, не виходячи з коми.
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