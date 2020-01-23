3 рок-концерта лютого 2020 у Києві, які зарядять енергією на увесь наступний рік

Найгарячіші рок-концерти зими 2020 року, які точно допоможуть вам зігрітися та подарують потужний заряд енергії на весь наступний рік

Зима – зовсім не привід сидіти вдома та нудьгувати. Тим більше, коли у Києві на найближчі місяці заплановано стільки гучних музичних подій.

УНІАН зібрав добірку з найгарячіших рок-концертів зими 2020 року, які точно допоможуть вам зігрітися та подарують потужний заряд енергії на весь наступний рік.

Новий альбом панк-рок гурту «Порнофильмы» у Києві (2 лютого 2020 року)

2 лютого 2020 року панк-рок гурт «Порнофильмы» презентує свій новий альбом у київському клубі Bingo. Їхні пісні відображають дух часу, в них – історії реальних людей, які борються зі свавіллям чиновників, переживають відчай, та не втрачають надії. Музика «Порнофільмів» – це крик душі, приправлений розв’язною манерою співу та важкими гітарними рифами, що змушують серце битися частіше.

Панк-рок гурт «Порнофильмы» виступить у Києві 2 лютого 2020 року / Фото прес-служби

Історія гурту бере початок із 2008 року. Репетиції в гаражі з часом переросли в масштабні концерти та фестивалі. У 2012 році команда почала розвиватися більш активно: музиканти відмовилися від шкідливих звичок і стали вегетаріанцями, що і стало ключовою темою більшості їхніх текстів на той час. Сьогодні гурт відомий своїми гостросоціальними та політичними текстами.

В дискографії рокерів налічується чотири студійні платівки та вісім EP. У 2017 році музиканти випустили четвертий повноформатний альбом «В диапазоне между отчаянием и надеждой» з більш важчим звучанням, отримавши позитивний відгук серед прихильників.

На концерті у Києві прозвучать найкращі хіти гурту за 10 років та пісні з нового альбому, деталі про який поки не розголошують.

Початок заходу 2 лютого 2020 року о 19:00. Місце проведення – клуб Bingo, проспект Перемоги, 112. Вартість квитків від 500 гривень. Квитки можна придбати за посиланням http://bit.ly/32zZ7mP

Станция Мир і Kosmopolis: Великий спліт-концерт Time To Rock 2000/2020 (6 лютого 2020 року)

На початку лютого у столиці відбудеться цікавий захід для тих, хто був активним учасником молодіжного життя 2000-х – відривався на фестах вуличної культури, бомбив графіті, катався на скейті чи просто захоплювався андеграундом. Адже на великому спліт-концерті Time To Rock 2000/2020 виступлять легенди київської альтернативної сцени «Станция Мир» разом із гуртом Kosmopolis.

Легенди київської альтернативної сцени «Станция Мир» запалять публіку 6 лютого / Фото прес-служби

Ці 20 років ніби промайнули з космічною швидкістю, а музика «Станции Мир» досі об’єднує публіку як 2000-х, так і молодь нового покоління. Їхні пісні зі швидкістю світла поширювались із рук в руки ще до епохи соцмереж і музичних сервісів.

Тож 6 лютого у всіх, хто пам’ятає ті бурхливі роки або просто бажає відчути дух 2000-х, з’явиться чудова можливість в клубі Atlas поспівати та потанцвати під «Школьный автобус», «Дежурный по звонкам» и «Я живу в столице».

У цей вечір із легендами виступить київський гурт Kosmopolis, нове ім'я української рок-сцени. Після декількох років гаражної історії та зміни складу колективу, Kosmopolis блискавично увірвались в ротації українських радіостанцій зі своїм хітом «Не про нас». Хлопці створюють найпотужніший саунд, при цьому залишаючись цілком radiofriendly. Наразі музиканти готують до релізу дебютний альбом.

На відвідувачів концерту очікує справжній великий батл поколінь і найкраща музика столиці. Це буде подія, яку ви точно запам’ятаєте надовго.

Початок заходу 6 лютого 2020 року о 19:00. Місце проведення – клуб Atlas, вул. Січових Стрільців, 37-42. Вартість квитків від 300 гривень. Квитки можна придбати за посиланням‌ http://bit.ly/358tnqb

«Тараканы!» з найкращими піснями в Atlas (28 лютого 2020 року)

28 лютого панк-рок гурт «Тараканы!» виступить у Києві в рамках туру «Глас народа». На глядачів чекає нова програма, присвячена 28-річчю гурту. Після виходу з творчої відпустки восени 2018 року «Тараканы!» вирушили в тур «Кращі з Кращих: 1991-2018» з найвпізнаванішими хітами за всю історію колективу. «Глас народа» продовжує концепцію попередньої програми.

Панк-рок гурт «Тараканы!» представить у Києві свої найкращі хіти майже за 30 років / Фото прес-служби

Найбільш прослуховувані та улюблені треки панк-рокерів перенесуться зі стрімінгових сервісів на концертні майданчики. Сет-лист виступу складатиметься з 28 пісень, 12 з яких музиканти обрали самостійно, на основі статистичних даних з різних цифрових платформ: від iTunes до last.fm. Інші 16 будуть визначені через голосування, яке проходило онлайн на сайті гурту.

За свою майже 30-річну творчу кар’єру «Тараканы!» випустили п’ятнадцять студійних альбомів, чотири з яких видавалися в США, Японії та Європі. Незважаючи на те, що гурт існує більше, ніж чверть століття, під їхню музику самовіддано пірнають в слем як юні глядачі, так і ті, кому вже далеко за 40. Їхня музика, як і раніше, це потужна енергія бунтарства, це юність, щирість та заряд бадьорості.

Початок заходу 28 лютого 2020 року о 19:00. Місце проведення – клуб Atlas, вул. Січових Стрільців, 37-41. Вартість квитків від 850 гривень. Квитки можна придбати за посиланням https://www.pmk.org.ua/

Нагадаємо, що колишній гітарист і один із засновників білоруської групи "Ляпис Трубецкой" Руслан Владико помер у віці 45 років.