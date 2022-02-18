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416 тисяч авто: регулятор США розслідує скарги на проблеми з гальмами в Tesla

Попередня оцінка охоплює моделі Tesla Model 3 і Model Y 2021-2022 років
Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) оголосила, що розпочинає офіційне розслідування щодо 416 тисяч автомобілів Tesla через скарги про несподіване спрацьовування гальм, пов’язане з системою Autopilot.
416 тисяч авто: регулятор США розслідує скарги на проблеми з гальмами в Tesla Фото: twitter.com/TeslaModel3News

Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на Reuters.

Попередня оцінка охоплює моделі Tesla Model 3 і Model Y 2021-2022 років у Сполучених Штатах після того, як агентство отримало 354 скарги на цю проблему за останні дев’ять місяців.

Регулятор повідомив, що вказані автомобілі мають удосконалену систему допомоги водієві, яку Tesla називає автопілотом. Він дозволяє автоматично гальмувати та керувати транспортним засобом у межах смуг руху.

"Заявники повідомляють, що швидке уповільнення може відбуватися без попередження, випадково і часто багаторазово за один цикл руху", - зазначає агентство.

За словами власників транспортних засобів, Tesla відхилила їхні скарги, заявивши, що гальмування є нормальним.

У серпні NHTSA розпочало офіційне розслідування щодо безпеки системи автопілоту Tesla в 765 000 автомобілів у США після серії аварій за участю моделей Tesla.

Нагадаємо, що Байден після року ігнору нарешті визнав Tesla найбільшим виробником електромобілів у США

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18 02 2022 09:54
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