Рейтинг найкращих університетів країн Європи та Середньої Азії, що розвиваються, на 2022 рік

41 університет України увійшов до рейтингу найкращих університетів країн Європи та Середньої Азії, що розвиваються, на 2022 рік.

Про це повідомляють у Міністерстві освіти і науки України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Оприлюднено щорічний список найкращих університетів країн Європи та Середньої Азії, що розвиваються, на 2022 рік (QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings 2022), до якого увійшли 450 найкращих закладів вищої освіти, зокрема 41 з України. Рейтинг укладено глобальним науково-дослідним консультаційним центром QS Quacquarelli Symonds", - йдеться в повідомленні прес-служби Міносвіти.

Зазначено, що кількість українських закладів вищої освіти серед найкращих у Східній Європі та Центральній Азії цього року є абсолютним рекордом в історії цього регіонального рейтингу.

Водночас присутність України у топ-100 рейтингу скоротилася з чотирьох до трьох університетів на тлі загального зниження їхніх репутаційних та наукометричних показників.

Зокрема, до переліку 100 найкращих увійшли: Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 35-те місце у 2022 році (33-те місце у 2021 році); Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" - 63-тє місце у 2022 році (66-те місце у 2021 році); Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – 69-те місце у 2022 році (67-ме місце у 2021 році).

Загалом порівняно з 2021 роком кількість вишів України в регіональному рейтингу зросла з 25 до 41: 16 університетів уперше ввійшли до рейтингу; 4 університети покращили позиції порівняно з позиціями минулого року; 7 університетів зберегли позицію.

"Для складання регіонального рейтингу університетів QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings враховують десять показників: академічну репутацію закладу освіти, його репутацію серед роботодавців, співвідношення кількості викладачів та студентів, кількість публікацій на одного викладача і співробітника, кількість цитувань на одну публікацію, частку іноземних викладачів і співробітників, частку іноземних студентів, частку викладачів та співробітників з науковим ступенем, глибину міжнародних наукових колаборацій та присутність навчального закладу в онлайн-середовищі", - йдеться в повідомленні.

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