46% українців заявили про зростання витрат на послуги ЖКГ за минулий рік - соцопитування КМІС

Частка українців, які витрачають на оплату послуг ЖКГ менше ніж третину доходу сім'ї, в лютому зменшилася порівняно з дослідженнями в листопаді та грудні

80% респондентів заявили, що не бачать успіхів нової влади у справі зниження тарифів ЖКГ, 14% заявили, що бачать. Порівняно з груднем оцінки погіршилися (було 73% і 16% відповідно).

Майже половина українців (46%) заявляють, що їхні витрати на оплату послуг житлово-комунального господарства в січні 2020 року зросли порівняно з січнем 2019 року, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 21-25 лютого 2020 року, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

При цьому в 39% респондентів ці витрати не змінилися або зменшилися.

80% респондентів заявили, що не бачать успіхів нової влади у справі зниження тарифів ЖКГ, 14% заявили, що бачать. Порівняно з груднем оцінки погіршилися (було 73% і 16% відповідно).

21% учасників опитування зазначили, що витрачають на оплату послуг ЖКГ більше ніж половину доходу сім'ї. Ця частка зросла порівняно з опитуваннями КМІС листопада-грудня минулого року (тоді було 14% і 16% відповідно). Якщо порівняти результати цього дослідження з опитуванням КМІС, проведеним у 2015 році, то за 4 роки частка домогосподарств, які витрачають більше половини доходу на комунальні послуги, зросла з 6% до 21%, тобто більше ніж утричі.

Частка українців, які витрачають на оплату послуг ЖКГ менше ніж третину доходу сім'ї, в лютому зменшилася порівняно з дослідженнями в листопаді та грудні: 42% в лютому і 53% і 48% в листопаді та грудні відповідно. Ще більша різниця за цим показником дослідження 2015 року: тоді менше третини доходу витрачали на послуги ЖКГ 66% опитаних, тепер - лише 42%.

Опитування проводилося методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не входять території, тимчасово не контрольовані владою України. Під час опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%. Дані цього дослідження порівнюються з результатами опитувань КМІС, які було проведено з 15 по 18 грудня, з 22 по 25 листопада, з 4 по 7 листопада, з 9 по 11 жовтня і з 6 по 19 вересня 2019 року.

Нагадаємо, що заборгованість населення за житлово-комунальні послуги в листопаді збільшилася на 16,4%