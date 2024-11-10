50 000 військових КНДР і рф готуються до масованого наступу для захоплення територій у Курській області – NYT

росія збільшує чисельність своїх сил, не відводячи війська зі сходу, що дає можливість вести наступні операції на кількох фронтах одночасно.

Українські офіційні особи очікують, що контрнаступ на заході рф почнеться найближчими днями, коли війська Північної Кореї тренуються з російськими силами.

Про це пише The New York Times з посиланням на американських та українських посадовців.

США дали нову оціну, де росія нагромадила сили без потреби виводити солдатів зі сходу України, її пріоритету на полі бою, що дозволяє москві чинити тиск на кількох фронтах одночасно.

Армія рф атакувала українські позиції ракетними ударами і артилерійським вогнем, однак ще не почали у Курській області великого наступу.

Українські чиновники кажуть, що очікують атаки за участю північнокорейських військ найближчими днями.

Наразі солдати Північної Кореї тренуються з російськими силами на заході Курської області.

Західні і українські чиновники кажуть, що прибуття північнокорейських військ до рф є серйозною ескалацією після більш ніж двох років війни. З

Американські посадовці кажуть, що до армії рф вде приєдналися понад 10 тисяч північнокорейських солдатів, екіпірованих та озброєних росією, але організованих у власні підрозділи.

Крім того, українські офіційні особи заявляють, що москва постачала північнокорейським силам кулемети, снайперські гвинтівки, протитанкові ракети та реактивні гранатомети.

За словами американських чиновників, росія навчає північнокорейців артилерійському вогню, базовій тактиці піхоти та, що важливо, розчищенню траншей.

"Ми повністю очікуємо, що солдати КНДР можуть брати участь у бойових діях", - заявила на тижні заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

Північна Корея направила свої найкращі війська, а саме солдатів 11-го корпусу спецоперацій.

Український чиновник кажуть, що сили Північної Кореї були розділені на дві групи, штурмовий підрозділ і підрозділ підтримки, які допоможуть забезпечити безпеку на території, відвойованій в українських сил.

Американські політики вважають, що українські війська буде важко витіснити, і що російські та північнокорейські сили, ймовірно, зазнають значних втрат, подібних до тих, що зазнає росія на сході України. Американські та британські військові аналітики оцінюють поточну кількість загиблих і поранених російських військових у середньому понад 1200 на день.