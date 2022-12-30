Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

5 ключових висновків: як харківський та херсонський контрнаступи змінили хід війни – The Washington Post

30 грудня 2022, 15:01
5 ключових висновків: як харківський та херсонський контрнаступи змінили хід війни – The Washington Post
Впливова американська газета The Washington Post проаналізувала, як відбувалися успішні контрнаступи українських військ в Харкові та Херсоні. Газета робить 5 ключових висновків та розповідає деталі, як готувалися та відбувалися контрнаступи.

1. Український генерал-полковник Олександр Сирський запропонував контрнаступ на Харків, коли Генштаб  попросив провести відволікаючі диверсійні операції.  Контрнаступ був розроблений таким чином, щоб перешкодити росії зосередити всі свої сили на обороні Херсона на півдні. Але це була операція, яка, як стверджував Сирський, сама по собі мала великі шанси на успіх. Для планування наступу, Сирський зустрівся у великій оперативній кімнаті на сході України зі своїми головними помічниками та ключовими командирами бригад. На роздрукованій на 3D-принтері карті розміром у 520 квадратних футів (48.3 кв. м.) утримуваної росією частини Харківської області, кожен командир пройшов шлях запланованого штурму свого підрозділу, обговорюючи координацію, непередбачені обставини та найгірші сценарії. "Це була кропітка робота", — сказав Сирський.

Читайте також повне розслідування у перекладі iPress

2. Представники США не були особливо залучені до планування харківського контрнаступу. Вони були здивовані так само, як і українці, коли російські лінії оборони впали. Окрім постачання українцям зброї, яка змінила правила гри, Сполучені Штати надали критично важливу інформацію про цілі, яка допомогла українцям раціонально використовувати свої обмежені запаси боєприпасів. Україна регулярно надавала Сполученим Штатам і їхнім союзникам список "особливо важливих цілей", із зазначенням тих, які вона збирається вразити, і часто отримувала точні координати.

3. У відповідь на харківський розгром російський президент володимир путін призначив генерала Сергія Суровікіна своїм першим головнокомандувачем російськими військовими силами. Завдяки прямому контакту з Суровікіним путін почав отримувати більш неприкрашену картину проблем на полі бою, за словами двох людей, обізнаних з цим питанням, які сказали, що раніше його вище керівництво в оборонному відомстві надавало путіну надто райдужні оцінки.

4. Американці брали активну участь у допомозі Україні в плануванні контрнаступу на півдні. Українські військові перебували під значним політичним тиском з метою проведення широкого контрнаступу по всьому південному фронту, який включав би спробу просунутися на південь у Запорізьку область і розірвати "сухопутний міст" від російського кордону до Криму. Під час липневих військових навчань, які українські командири проводили в Німеччині разом із західними колегами, американці та британці не змогли відтворити успішну операцію у своїх моделях. Це допомогло переконати українців, що більш вузька операція, зосереджена на Херсоні, є кращим військовим варіантом.

5. Розчарування у Києві відсутністю прогресу спонукало українську владу наприкінці вересня замінити командувача Херсонською операцією. Це рішення тоді тримали в таємниці, щоб не дати росії жодної пропагандистської перемоги. Американці були поінформовані щодо цього рішеня. Генерал-майора Андрія Ковальчука змінив бригадний генерал Олександр Тарнавський, довірена особа Сирського. "Я думаю, що були люди, які, ймовірно, втратили терпіння щодо руху на півдні", — сказав високопоставлений військовий чиновник США. - Це був справді хороший початок, а потім він просто зупинився".

Джерело: The Washington Post


Переклад iPress
Washington Post

Останні матеріали

Зсередини контрнаступів. 5 ключових висновків: як харківський та херсонський контрнаступи змінили хід війни – The Washington Post
Зсередини контрнаступів. 5 ключових висновків: як харківський та херсонський контрнаступи змінили хід війни – The Washington Post
Переклад iPress – 30 грудня 2022, 14:41
Сучасна росія у світлі української соціології. Жираф, якому врешті решт доведеться віддати чужі території
Cуспільство
Сучасна росія у світлі української соціології. Жираф, якому врешті решт доведеться віддати чужі території
Дмитро Редько – 30 грудня 2022, 14:11
Зеленський нагадав Америці про саму себе. США мають дякувати Україні – The Atlantic
Політика
Зеленський нагадав Америці про саму себе. США мають дякувати Україні – The Atlantic
Переклад iPress – 30 грудня 2022, 09:11
США не злякалися ядерної балаканини кремля. Що Трамп і Маск не розуміють в ядерних загрозах росії – Філліпс О’Брайен
Політика
США не злякалися ядерної балаканини кремля. Що Трамп і Маск не розуміють в ядерних загрозах росії – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 29 грудня 2022, 15:38
Інструмент тролінгу. росія тішиться через перетворення Ілона Маска на корисного ідіота – Джулія Девіс
Cуспільство
Інструмент тролінгу. росія тішиться через перетворення Ілона Маска на корисного ідіота – Джулія Девіс
Переклад iPress – 29 грудня 2022, 12:02
США повинні дякувати Україні. Світ уникнув жорстокої альтернативної реальності, в якій Америка покинула Україну – Енн Епплбом
Cуспільство
США повинні дякувати Україні. Світ уникнув жорстокої альтернативної реальності, в якій Америка покинула Україну – Енн Епплбом
Переклад iPress – 29 грудня 2022, 09:15
Лампочка Енгельса. Атаки по російських стратегічних об'єктах ускладнюють москві подальше руйнування енергосистеми України – New York Times
Політика
Лампочка Енгельса. Атаки по російських стратегічних об'єктах ускладнюють москві подальше руйнування енергосистеми України – New York Times
Переклад iPress – 28 грудня 2022, 13:04
Від Бахмуту до Заходу. Шість факторів, які визначатимуть зимову війну росії в Україні – Wall Street Journal
Політика
Від Бахмуту до Заходу. Шість факторів, які визначатимуть зимову війну росії в Україні – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 грудня 2022, 11:29
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється