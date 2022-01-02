5 місяців податкової амністії: скільки задекларували українці

"Одноразове добровільне декларування доходів є правом, а не обовʼязком громадянина", - зауважили у відомстві

Із початку кампанії добровільного декларування активів фізосіб українці вже задекларували активи вартістю 1,3 млрд грн.

Про це повідомили у Податковій, пише Економічна правда.

При цьому, сума задекларованого до сплати збору склала 79,1 млн гривень.

У Податковій нагадали, що 1 березня 2022 року завершується період одноразового (спеціального) декларування іноземних активів за пільговою ставкою 7%. У подальшому до завершення кампанії іноземні активи можна задекларувати за ставкою 9%.

"Одноразове добровільне декларування доходів є правом, а не обовʼязком громадянина. Виключно за власним бажанням особа може задекларувати свої активи, які раніше не були оподатковані", - додали у відомстві.

Декларація подається до ДПС безпосередньо платниками через Електронний кабінет.

До подання одноразової декларації платник має розмістити кошти в національній або іноземній валютах на спеціальному рахунку, що може бути відкритий в банках України.

Нагадаємо, що Український інститут майбутнього (УІМ) розробив концепцію ліберальної податкової реформи, яка зможе запустити розвиток економіки завдяки зниженню податкового навантаження на українців.