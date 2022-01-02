5 місяців податкової амністії: скільки задекларували українці
Про це повідомили у Податковій, пише Економічна правда.
При цьому, сума задекларованого до сплати збору склала 79,1 млн гривень.
У Податковій нагадали, що 1 березня 2022 року завершується період одноразового (спеціального) декларування іноземних активів за пільговою ставкою 7%. У подальшому до завершення кампанії іноземні активи можна задекларувати за ставкою 9%.
"Одноразове добровільне декларування доходів є правом, а не обовʼязком громадянина. Виключно за власним бажанням особа може задекларувати свої активи, які раніше не були оподатковані", - додали у відомстві.
Декларація подається до ДПС безпосередньо платниками через Електронний кабінет.
До подання одноразової декларації платник має розмістити кошти в національній або іноземній валютах на спеціальному рахунку, що може бути відкритий в банках України.
Нагадаємо, що Український інститут майбутнього (УІМ) розробив концепцію ліберальної податкової реформи, яка зможе запустити розвиток економіки завдяки зниженню податкового навантаження на українців.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Австралія виділить $700 мільйонів для порятунку Великого Бар'єрного рифу
- ФОТО СБУ заблокувала на Луганщині схему виведення грошей на окуповані території
- ФОТО Ринок криптовалют "впав", Bitcoin – найдешевший за пів року
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам