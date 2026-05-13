Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
РекламаБІЗНЕС & ФІНАНСИ

5 причин, чому 80% брендингу не працює: короткий розбір і рейтинг агенцій

13 травня 2026, 14:10
5 причин, чому 80% брендингу не працює: короткий розбір і рейтинг агенцій

Брендинг часто сприймається як оновлення візуалу, але на практиці більшість компаній не отримує від цього відчутного результату. Причина не в самому дизайні, а в підході до його створення. Частина ринку працює на рівні форми, тоді як інші будують системні рішення, які впливають на сприйняття бренду, його позицію і ефективність у комунікації.

Цю різницю добре видно навіть на рівні того, як себе презентує брендинг агентство: одні говорять про стилістику і креатив, інші — про бізнес-задачі, логіку бренду та узгодженість усіх точок контакту. Наприклад, https://rocketmen.com.ua/ua показує підхід, у якому дизайн є частиною цілісної системи, а не окремим елементом.

Чому брендинг не дає результату

  1. Відсутність позиціонування — без чіткої value proposition і ролі в категорії бренд не формує асоціацій, і до 60-70% користувачів не запам’ятовують його після першого контакту.
  2. Фокус на «подобається / не подобається» — суб’єктивні рішення замінюють аналіз ЦА і поведінкових тригерів, тому айдентика не проходить перевірку на конверсію.
  3. Робота тільки з логотипом — без системи айдентики і гайдлайнів бренд виглядає по-різному в digital-каналах, що знижує впізнаваність.
  4. Ігнорування конкурентного середовища — без аналізу категорії компанія візуально повторює конкурентів і не формує чіткої відмінності.
  5. Відсутність зв’язку з маркетингом — коли бренд агентство не враховує воронку і канали залучення, айдентика не масштабується і не впливає на продажі.

Який підхід у брендингу впливає на продажі і сприйняття бренду

Ефективне брендинг агентство починає не з візуалу, а з формування value proposition, сегментації ЦА і визначення точки відмінності в категорії.

Далі вибудовується система:

  • бренд-платформа;
  • tone of voice;
  • правила використання айдентики;
  • єдина логіка для всіх каналів — від сайту до рекламних креативів.

За даними Lucidpress, послідовне представлення бренду в різних каналах може збільшувати дохід компанії до 23%, що прямо підтверджує ефективність системного підходу.

ТОП агенцій за підходом до брендингу

Різниця між цими компаніями не в стилі дизайну, а в глибині роботи з брендом, від візуального оформлення до побудови цілісної системи.

1. ZOND

Працюють у полі стратегічного брендингу з акцентом на концепцію, ідею та зміст. У кейсах простежується мінімалізм і чітка логіка візуальних рішень, де кожен елемент підпорядкований загальній ідеї бренду.

2. Rocketmen

Фокусуються на побудові бренду як системи, від формування позиціонування і смислової платформи до узгодження всіх точок контакту — упаковка, логотип, брендбук, неймінг, сайт, реклама, digital-середовище тощо. У підході чітко простежується зв’язок між брендингом і бізнес-задачами. Дизайн розглядається як інструмент впливу на сприйняття, довіру і конверсію. Підходять для компаній, які тільки виходять на ринок або вже мають досвід роботи з дизайном, але шукають більш структуроване і передбачуване рішення.

3. Futurist

Працюють як повноцінне бренд агентство з акцентом на запуск і розвиток брендів. У процесі поєднують розробку платформи бренду, неймінг, візуальну айдентику і підготовку до виходу на ринок. Часто залучаються на етапі створення нових продуктів або сервісів, де важливо швидко сформувати цілісний образ і забезпечити готовність до масштабування.

4. WE.DESIGN

Класична брендингова агенція з фокусом на айдентиці, логотипах і візуальних системах. У роботі використовують аналіз цільової аудиторії та конкурентного середовища, що дозволяє створювати рішення, які відповідають ніші.


Останні матеріали

Україна вибудовує нову оборону від дронів. росія не встигає закривати діри у своїй ППО – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна вибудовує нову оборону від дронів. росія не встигає закривати діри у своїй ППО – Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 травня 2026, 16:03
Що відомо про хантавірус після смертей під час спалаху на круїзному судні. Чи слід чекати на чергову пандемію? – Washington Post
Здоров'я
Що відомо про хантавірус після смертей під час спалаху на круїзному судні. Чи слід чекати на чергову пандемію? – Washington Post
Переклад iPress – 13 травня 2026, 13:01
росія продовжує бити по американських компаніях в Україні. Білий дім мовчить – New York Times
Політика
росія продовжує бити по американських компаніях в Україні. Білий дім мовчить – New York Times
Переклад iPress – 13 травня 2026, 09:14
Парад показав втому кремля. росіяни так і не почули, куди путін веде війну – CEPA
Політика
Парад показав втому кремля. росіяни так і не почули, куди путін веде війну – CEPA
Переклад iPress – 12 травня 2026, 14:50
Україна підточує російську воєнну машину. Далекобійні удари поступово змінюють логіку війни – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна підточує російську воєнну машину. Далекобійні удари поступово змінюють логіку війни – Дональд Гілл
Переклад iPress – 12 травня 2026, 12:46
Війна путіна повертається до Москви. Він більше не може приховувати її наслідки від російського суспільства – Енн Епплбом
Політика
Війна путіна повертається до Москви. Він більше не може приховувати її наслідки від російського суспільства – Енн Епплбом
Переклад iPress – 12 травня 2026, 00:04
Таємна зброя України: адаптація. Ніщо не перевершує здатність переграти ворога розумом – Марк Гертлінг
Cуспільство
Таємна зброя України: адаптація. Ніщо не перевершує здатність переграти ворога розумом – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 11 травня 2026, 16:34
Збірна України з сокки вирушає на Євро-2026 з підтримкою betking
Спорт
Збірна України з сокки вирушає на Євро-2026 з підтримкою betking
11 травня 2026, 16:12
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється