5 причин, чому 80% брендингу не працює: короткий розбір і рейтинг агенцій

Брендинг часто сприймається як оновлення візуалу, але на практиці більшість компаній не отримує від цього відчутного результату. Причина не в самому дизайні, а в підході до його створення. Частина ринку працює на рівні форми, тоді як інші будують системні рішення, які впливають на сприйняття бренду, його позицію і ефективність у комунікації.

Чому брендинг не дає результату

Відсутність позиціонування — без чіткої value proposition і ролі в категорії бренд не формує асоціацій, і до 60-70% користувачів не запам’ятовують його після першого контакту. Фокус на «подобається / не подобається» — суб’єктивні рішення замінюють аналіз ЦА і поведінкових тригерів, тому айдентика не проходить перевірку на конверсію. Робота тільки з логотипом — без системи айдентики і гайдлайнів бренд виглядає по-різному в digital-каналах, що знижує впізнаваність. Ігнорування конкурентного середовища — без аналізу категорії компанія візуально повторює конкурентів і не формує чіткої відмінності. Відсутність зв’язку з маркетингом — коли бренд агентство не враховує воронку і канали залучення, айдентика не масштабується і не впливає на продажі.

Який підхід у брендингу впливає на продажі і сприйняття бренду

Ефективне брендинг агентство починає не з візуалу, а з формування value proposition, сегментації ЦА і визначення точки відмінності в категорії.

Далі вибудовується система:

бренд-платформа;

tone of voice;

правила використання айдентики;

єдина логіка для всіх каналів — від сайту до рекламних креативів.

За даними Lucidpress, послідовне представлення бренду в різних каналах може збільшувати дохід компанії до 23%, що прямо підтверджує ефективність системного підходу.

ТОП агенцій за підходом до брендингу

Різниця між цими компаніями не в стилі дизайну, а в глибині роботи з брендом, від візуального оформлення до побудови цілісної системи.

1. ZOND

Працюють у полі стратегічного брендингу з акцентом на концепцію, ідею та зміст. У кейсах простежується мінімалізм і чітка логіка візуальних рішень, де кожен елемент підпорядкований загальній ідеї бренду.

2. Rocketmen

Фокусуються на побудові бренду як системи, від формування позиціонування і смислової платформи до узгодження всіх точок контакту — упаковка, логотип, брендбук, неймінг, сайт, реклама, digital-середовище тощо. У підході чітко простежується зв’язок між брендингом і бізнес-задачами. Дизайн розглядається як інструмент впливу на сприйняття, довіру і конверсію. Підходять для компаній, які тільки виходять на ринок або вже мають досвід роботи з дизайном, але шукають більш структуроване і передбачуване рішення.

3. Futurist

Працюють як повноцінне бренд агентство з акцентом на запуск і розвиток брендів. У процесі поєднують розробку платформи бренду, неймінг, візуальну айдентику і підготовку до виходу на ринок. Часто залучаються на етапі створення нових продуктів або сервісів, де важливо швидко сформувати цілісний образ і забезпечити готовність до масштабування.

4. WE.DESIGN

Класична брендингова агенція з фокусом на айдентиці, логотипах і візуальних системах. У роботі використовують аналіз цільової аудиторії та конкурентного середовища, що дозволяє створювати рішення, які відповідають ніші.