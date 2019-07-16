65% людей віком від 16 до 24 років вважають, що витрачати на подорожі важливіше, ніж на освіту В компанії Booking.com дослідили, як подорожують ті, кому зараз до 24 років

65% представників так званого "покоління Z" (людей віком від 16 до 24 років) вважають подорожі та дослідження світу найважливішими в контексті витрачання грошей.

60% вважають найважливішою витратою освіту, 60% переконані, що найважливіше − відкладати на перший внесок на власне житло, а 51% − заощаджувати на пенсію, показало дослідження Booking.com, інформує Lonely Planet. За даними дослідження, третина представників покоління Z (33%) надають перевагу подорожам на самоті, а ще 34% планують соло-мандрівку в найближчі 10 років. 54% опитаних кажуть, що їхній вибір місця для подорожі залежить від того, який вплив на довкілля матиме їхня мандрівка, а 56% за можливості зупиняться в екологічно чистому помешканні. 37% представників покоління Z хочуть займатися волонтерством під час подорожей. Раніше, науковці, що вивчають мозок, дійшли висновку, що люди не стають повністю "дорослими", доки їм не виповниться щонайменше 30 років.

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