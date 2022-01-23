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6 стартапів вперше представлять Україну на міжнародній конференції SXSW 2022

Переможці отримають стенди у рамках Ukrainian Corner на конференції SXSW 2022 року, квитки, покриття витрат на переліт та проживання
На міжнародну конференцію South by Southwest (SXSW) в США вперше поїдуть 6 українських стартапів.
6 стартапів вперше представлять Україну на міжнародній конференції SXSW 2022 Startup
Про це йдеться у прес-релізі.
 
Зазначається, що за можливість взяти участь у конференції змагались близько 60 зрілих стартапів. Переможці отримають стенди у рамках Ukrainian Corner на конференції SXSW 2022 року, квитки, покриття витрат на переліт та проживання.
 
Перелік стартапів-фіналістів, що поїдуть на SXSW 2022:
 
 
  1. FRAMIORE. Український екологічний бренд жіночого одягу з власним виробництвом одягу та науково-дослідним центром текстильних виробів і технологій. 
     
  2. Effa. Виробництво екологічних зубних щіток та інших продуктів особистої гігієни. 
     
  3. FlashBeats. Мобільний додаток, здатний синхронізувати ліхтарики тисяч смартфонів для створення світлових шоу на спортивних/музичних подіях та домашніх вечірках.
     
  4. deep3dstudio. Розробка фотореалістичних персонажів на основі 3D-сканування голови та всього тіла людини.
     
  5. Proof-of-Love. Мета-всесвіт моди на основі блокчейну.
     
  6. SPOKK. "Страхування в смартфоні" з доступними продуктами мікрострахування та повним спектром послуг онлайн.
     
South by Southwest (SXSW) - це міжнародна конференція, що присвячена найважливішим досягненням у галузі технологій, інновацій, культури та інших напрямків. Подія збирає лідерів з усього світу для знайомств та обговорення актуальних проблем. Всього захід відвідує понад 70 000 людей, та близько 10 000 компаній. 
 
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23 01 2022 13:11
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