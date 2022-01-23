НОВИНИНа міжнародну конференцію South by Southwest (SXSW) в США вперше поїдуть 6 українських стартапів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
6 стартапів вперше представлять Україну на міжнародній конференції SXSW 2022
Переможці отримають стенди у рамках Ukrainian Corner на конференції SXSW 2022 року, квитки, покриття витрат на переліт та проживання
Startup
Про це йдеться у прес-релізі.
Зазначається, що за можливість взяти участь у конференції змагались близько 60 зрілих стартапів. Переможці отримають стенди у рамках Ukrainian Corner на конференції SXSW 2022 року, квитки, покриття витрат на переліт та проживання.
Перелік стартапів-фіналістів, що поїдуть на SXSW 2022:
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FRAMIORE. Український екологічний бренд жіночого одягу з власним виробництвом одягу та науково-дослідним центром текстильних виробів і технологій.
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Effa. Виробництво екологічних зубних щіток та інших продуктів особистої гігієни.
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FlashBeats. Мобільний додаток, здатний синхронізувати ліхтарики тисяч смартфонів для створення світлових шоу на спортивних/музичних подіях та домашніх вечірках.
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deep3dstudio. Розробка фотореалістичних персонажів на основі 3D-сканування голови та всього тіла людини.
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Proof-of-Love. Мета-всесвіт моди на основі блокчейну.
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SPOKK. "Страхування в смартфоні" з доступними продуктами мікрострахування та повним спектром послуг онлайн.
South by Southwest (SXSW) - це міжнародна конференція, що присвячена найважливішим досягненням у галузі технологій, інновацій, культури та інших напрямків. Подія збирає лідерів з усього світу для знайомств та обговорення актуальних проблем. Всього захід відвідує понад 70 000 людей, та близько 10 000 компаній.
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23 01 2022 13:11 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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