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72,9% українців вважають, що заради миру на Донбасі варто погоджуватися на компроміси з Росією і "Л/ДНР"

Проведення прямих переговорів із керівництвом самопроголошених "Л/ДНР" 40,5% вважають прийнятним, 45,6% - неприйнятним, 13,9% - не змогли відповісти, зупинення блокади шляхів і відновлення торгівлі з "Л/ДНР" 40,4% вважають прийнятним, 42,3% - неприйнятним, 17,3% - не змогли відповісти
Зокрема, відповідаючи на запитання, чи потрібно заради миру йти на компроміси з Росією і "керівниками самопроголошених Донецької та Луганської республік", 58,5% відповіли, що заради миру варто погоджуватися на компроміси, але не на всі, 14,4% - вважають, що потрібно погоджуватися на будь-які компроміси з ким завгодно і про що завгодно, 15,8% - упевнені, що мир на Донбасі можна встановити тільки з позиції сили, коли одна зі сторін переможе, а 11,3% не змогли відповісти.
72,9% українців вважають, що заради миру на Донбасі варто погоджуватися на компроміси з Росією і "Л/ДНР"

72,9% українців вважають, що заради миру на Донбасі варто погоджуватися на компроміси з Росією і главами так званих ЛНР і ДНР, свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), повідомляє "Інтерфакс-Україна"..

Зокрема, відповідаючи на запитання, чи потрібно заради миру йти на компроміси з Росією і "керівниками самопроголошених Донецької та Луганської республік", 58,5% відповіли, що заради миру варто погоджуватися на компроміси, але не на всі, 14,4% - вважають, що потрібно погоджуватися на будь-які компроміси з ким завгодно і про що завгодно, 15,8% - упевнені, що мир на Донбасі можна встановити тільки з позиції сили, коли одна зі сторін переможе, а 11,3% не змогли відповісти.

Щодо того, які компроміси респонденти вважають прийнятними для припинення війни на Донбасі, то надання і закріплення в Конституції "особливого статусу" окремих територій Донбасу 29,9% вважають прийнятним, 53,2% - неприйнятним, 16,9% - не змогли відповісти.

Серед іншого, ухвалення закону про нейтральний і позаблоковий статус 36% вважають прийнятним, 42,6% - неприйнятним, 21,5% - не змогли відповісти, внесення змін до Конституції щодо надання російській мові статусу державної мови 36% вважають прийнятним, 51,2% - неприйнятним, 12,8% - не змогли відповісти, повну амністію для всіх учасників бойових дій проти українського війська 18,6% вважають прийнятним, 62,7% - неприйнятним, 18,7% - не змогли відповісти, проведення місцевих виборів на умовах, яких вимагають бойовики, 16,2% вважають прийнятним, 66% - неприйнятним, 17,8% - не змогли відповісти. Крім того, формування місцевої поліції, судів і прокуратури в ОРДЛО виключно з місцевих представників 21% вважають прийнятним, 56,4% - неприйнятним, 22,6% - не змогли відповісти, згода на особливі політичні та економічні відносини непідконтрольної території з Росією 24,4% вважають прийнятним, 49,7% - неприйнятним, 25,9% - не змогли відповісти.

Проведення прямих переговорів із керівництвом самопроголошених "Л/ДНР" 40,5% вважають прийнятним, 45,6% - неприйнятним, 13,9% - не змогли відповісти, зупинення блокади шляхів і відновлення торгівлі з "Л/ДНР" 40,4% вважають прийнятним, 42,3% - неприйнятним, 17,3% - не змогли відповісти.

Крім того, відповідаючи на запитання, яким шляхом можна досягти миру на Донбасі, 28,9% респондентів відповіли, що шляхом міжнародного дипломатичного тиску на Росію, посиленням режиму санкцій і застосуванням міжнародних правових механізмів, 21,3% - через посилення економічних і військових потужностей Україна, 17,7% - шляхом переговорів із Москвою, погоджуючись на автономію Донбасу і забуваючи про Крим, 13,4% - шляхом переговорів із місцевими політиками, визначаючи "Л/ДНР" як легітимні державні утворення, а 18,7% не змогли відповісти.

Водночас 32,3% вважають, що для відновлення миру на Донбасі необхідно змусити Росію припинити втручання в конфлікт на Донбасі, а 32,1%, що для цього необхідне успішне відновлення нормального життя на контрольованій території Донбасу.

Опитування проводилося з 4 до 19 листопада 2019 року. Загалом було опитано 2041 респондента у всіх областях України, крім окупованих територій АР Крим і Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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06 12 2019 12:40
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