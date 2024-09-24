72-га ОМБр у Вугледарі під загрозою оточення, і допомоги чи заміни їм чекати нема звідки – Forbes

російські війська продовжують просуватися на північ від міста.

У січні та лютому 2023 року 72-га механізована бригада ЗСУ розгромила російські війська, які переважали її за чисельністю, під Вугледаром, і вже два роки обороняє цю ділянку фронту. За цей час сили бійців виснажилися, і вони ризикують бути оточеними і відрізаними, оскільки російські війська продовжують просуватися на північ від міста.

Про це пише аналітик Forbes Девід Акс.

У той час як у багатьох інших секторах бойові дії сповільнюються, в районі Вугледара вони можуть прискоритися, що підтверджує і українська аналітична група Frontelligence Insight.

Як зазначає Девід Акс, заміновані дороги і поля навколо Вугледара стали смертельною пасткою для атакуючих росіян, які просуваються на броньованих машинах, а також на мотоциклах і гольф-карах. Українці також часто знищують більшість нападників мінами, безпілотниками, артилерією та протитанковими ракетами.