72-га ОМБр у Вугледарі під загрозою оточення, і допомоги чи заміни їм чекати нема звідки – Forbes
24 вересня 2024, 09:53
Фото: Генштаб ЗСУ
російські війська продовжують просуватися на північ від міста.
У січні та лютому 2023 року 72-га механізована бригада ЗСУ розгромила російські війська, які переважали її за чисельністю, під Вугледаром, і вже два роки обороняє цю ділянку фронту. За цей час сили бійців виснажилися, і вони ризикують бути оточеними і відрізаними, оскільки російські війська продовжують просуватися на північ від міста.
Про це пише аналітик Forbes Девід Акс.
У той час як у багатьох інших секторах бойові дії сповільнюються, в районі Вугледара вони можуть прискоритися, що підтверджує і українська аналітична група Frontelligence Insight.
Як зазначає Девід Акс, заміновані дороги і поля навколо Вугледара стали смертельною пасткою для атакуючих росіян, які просуваються на броньованих машинах, а також на мотоциклах і гольф-карах. Українці також часто знищують більшість нападників мінами, безпілотниками, артилерією та протитанковими ракетами.
Але дороги через Водяне, за кілька миль на північ, менш небезпечні, і саме тут росіяни просуваються під прикриттям військових літаків, що завдають потужних бомбових ударів, пише аналітик.
"72-га механізована бригада досить добре оснащена танками Т-64, бойовими машинами БМП-2 і гаубицями М-109. Але навіть найкраще оснащена бригада не може тримати оборону вічно, а два роки - це великий термін для ведення бойових дій без перепочинку", - підкреслює він.
Раніше 47-му механізовану бригаду ЗСУ, яка безупинно воювала на півдні та сході країни з червня 2023 року, було остаточно виведено з передової, попри брак добре оснащених бригад для її заміни.
72-га механізована бригада також зробила рідкісний подвиг: майже два роки захищала одне й те саме прифронтове місто від сил противника, які постійно переважають. Тепер їй потрібна допомога - або заміна. Однак, зазначає аналітик, ресурсів для цього в України немає.
"Українські збройні сили одночасно наступають на Курськ і обороняються на сході та півдні. Вони сильно розтягнуті. А 14 нових бригад, які формує армія, відчувають гостру нестачу сучасної техніки. За словами президента України Володимира Зеленського, автомобілів достатньо для повного оснащення тільки чотирьох бригад", - підсумовує аналітик.