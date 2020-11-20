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7,9% експортерів та 18,9% імпортерів України стикаються з перешкодами їхній діяльності - опитування

Найчастіше мають справу з перешкодами під час здійснення експорту підприємства сфери послуг (22,6%)
Великі та малі підприємства (10,4% та 10,7%) частіше повідомляють про перешкоди під час експорту порівняно з мікро- (8,1%) і середніми (4,1%).
7,9% експортерів та 18,9% імпортерів України стикаються з перешкодами їхній діяльності - опитування Фото: з вільних джерел

7,9% опитаних українських підприємств-експортерів стикаються з перешкодами у своїй діяльності, свідчать результати опитування Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, зазначає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з даними дослідження, представленого на онлайн-презентації в п'ятницю, показник у 2020 році є найнижчим починаючи з 2016 року. У 2018 році 23,6% експортерів стикалися з перешкодами, у 2017 році - 19,3%, у 2016 році - 26,9%.

Великі та малі підприємства (10,4% та 10,7%) частіше повідомляють про перешкоди під час експорту порівняно з мікро- (8,1%) і середніми (4,1%). Найчастіше мають справу з перешкодами під час здійснення експорту підприємства сфери послуг (22,6%).

У Чернівецькій, Тернопільській, Житомирській, Донецькій областях немає скарг на наявність перешкод. Найчастіше про наявність перешкод повідомляють експортери з Рівненської (22,2%), Івано-Франківської (20%), Кіровоградської (20%), Сумської (20%), Полтавської (18,8%) областей.

Головними перешкодами під час експорту називають відсутність спрощених правил на визначення походження товару (20,4%) і тривале очікування оформлення експорту на митниці (20,4%).

18,9% підприємств-імпортерів заявили, що стикалися з перешкодами діяльності. Цей показник також найнижчий за всі хвилі дослідження з 2016 року. У 2018 році 28,4% імпортерів стикалися з перешкодами, у 2017 році - 29,3%, у 2016 році - 35,2%.

Черкаська область - єдиний регіон, де немає скарг на перешкоди під час імпорту. Підприємства Миколаївської області найчастіше вказують на перешкоди під час імпорту (35,7%, кожен третій опитаний).

Головною перешкодою під час імпорту респонденти назвали непрозорість визначення митної вартості імпортованих товарів (38,7%). Майже третина скаржиться на складність митного та податкового законодавства (32,4%). На третьому місці рейтингу перешкод - високі ставки митних платежів (27,5%).

Опитування було проведене в 2020 році проектом "Підтримка громадської ініціативи "За чесну та прозору митницю" за підтримки Європейського Союзу, Міжнародного фонду "Відродження" та Atlas Network. Було опитано понад 1000 представників підприємств: від мікропідприємств до великих, що займаються експортом та/або імпортом. Більшість опитаних - мікро- та малі підприємства, представники промисловості й торгівлі.

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20 11 2020 15:21
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