НОВИНИВласник Tesla Model 3 використовує свою машину для майнінгу криптовалют. Заповзятливий автомобіліст підключає ноутбук до 12-вольтового порту електромобіля.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
800 доларів на місяць: власник Tesla Model 3 використовує електрокар для майнінгу криптовалют
Житель міста Сан-Франциско (штат Каліфорнія) Сірадж Раваль винайшов оригінальний спосіб заробітку: він використовує свій електрокар Tesla Model 3 для майнінгу криптовалют
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на агентство CNBC.
Житель міста Сан-Франциско (штат Каліфорнія) Сірадж Раваль винайшов оригінальний спосіб заробітку: він використовує свій електрокар Tesla Model 3 для майнінгу криптовалют.
Він підключив ноутбук Apple Mac mini з безкоштовним програмним забезпеченням для майнінга біткоіна через інвертор до 12-вольтового порту на центральній консолі – таким чином акумулятор машини живить енергією відеокарту, яка безпосередньо використовується для майнінгу.
800 доларів на місяць: власник Tesla Model 3 використовує електрокар для майнінгу криптовалют
Для економії Сірадж заряджає свою Теслу на міських зарядних станціях, де електрика обходиться дешевше, ніж вдома. На піку вартості криптовалют в 2021 році заповзятливий американець заробляв на майнінгі криптовалют близько 800 доларів на місяць.
У майбутньому Сірадж Раваль планує переробити свою Tesla Model 3 в повністю автономне роботаксі, який заробляє криптовалюту в будь-який час, коли він не за кермом.
800 доларів на місяць: власник Tesla Model 3 використовує електрокар для майнінгу криптовалют
Відзначимо, що в середині минулого року канадський виробник електрокарів Daymak анонсував модель, здатну Майні криптовалюта під час зарядки. Її дебют очікується в 2023 році.
Нагадаємо, що компанія Sega представила в Японії персональний комп'ютер, який може розганятися до серйозної швидкості-100 км / год. Радіокероване шасі з комп'ютером на борту навіть не намагалися замаскувати під якусь машину.
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