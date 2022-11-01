Власник Tesla Model 3 використовує свою машину для майнінгу криптовалют. Заповзятливий автомобіліст підключає ноутбук до 12-вольтового порту електромобіля.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на агентство CNBC.

Житель міста Сан-Франциско (штат Каліфорнія) Сірадж Раваль винайшов оригінальний спосіб заробітку: він використовує свій електрокар Tesla Model 3 для майнінгу криптовалют.

Він підключив ноутбук Apple Mac mini з безкоштовним програмним забезпеченням для майнінга біткоіна через інвертор до 12-вольтового порту на центральній консолі – таким чином акумулятор машини живить енергією відеокарту, яка безпосередньо використовується для майнінгу.

800 доларів на місяць: власник Tesla Model 3 використовує електрокар для майнінгу криптовалют

Для економії Сірадж заряджає свою Теслу на міських зарядних станціях, де електрика обходиться дешевше, ніж вдома. На піку вартості криптовалют в 2021 році заповзятливий американець заробляв на майнінгі криптовалют близько 800 доларів на місяць.

У майбутньому Сірадж Раваль планує переробити свою Tesla Model 3 в повністю автономне роботаксі, який заробляє криптовалюту в будь-який час, коли він не за кермом.

800 доларів на місяць: власник Tesla Model 3 використовує електрокар для майнінгу криптовалют

Відзначимо, що в середині минулого року канадський виробник електрокарів Daymak анонсував модель, здатну Майні криптовалюта під час зарядки. Її дебют очікується в 2023 році.