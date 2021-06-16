CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЛише 10% українців вважають, що мають рівні шанси на справедливість у суді незалежно від свого статусу чи фінансів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
80% українців не вірять, що перемогли б у суді багатшу чи впливовішу людину
Також 42,7% опитаних, в яких за останні два роки виникали обстави, коли необхідно було звернутися до суду, заявили, що не звертаються до суду, оскільки не вірять у можливість отримати справедливе і законне рішення
Фото: dt.ua
Про це свідчать результати соціологічного опитування проведеного 14-19 травня фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова на замовлення ГО "Фундація DEJURE" із 14 до 19 травня, повідомляє "Українська правда".
10,5% українців вважають, що мають рівні шанси на справедливість у суді незалежно від свого статусу чи фінансів, майже 80% - що у суді виграє багатша чи впливовіша сторона.
Також 42,7% опитаних, в яких за останні два роки виникали обстави, коли необхідно було звернутися до суду, заявили, що не звертаються до суду, оскільки не вірять у можливість отримати справедливе і законне рішення. Ще 41,2% переконані, що вирішення питання у суді забере багато часу, а 42,3% - багато грошей.
Опитування проводилось в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
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16 06 2021 10:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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