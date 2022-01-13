8 країн втратили право голосу в ООН через несплату внесків

Згідно зі статутом ООН, якщо заборгованість члена дорівнює або перевищує суму, яку слід було сплатити за попередні два повні роки, член втрачає право голосу

Вісім країн - Іран, Венесуела, Судан, Антигуа і Барбуда, Конго, Гвінея, Папуа Нова Гвінея і Вануату - втратили право голосу в ООН через несплачені внески.

Про це заявив генсек ООН Антоніу Гутерріш, повідомляє DW.

"Згідно зі статутом ООН, якщо заборгованість члена дорівнює або перевищує суму, яку слід було сплатити за попередні два повні роки, член втрачає право голосу.

Якщо вважається, що непогашена заборгованість виникла "через умови, які не залежать від члена", члену все одно може бути дозволено голосувати. У 2022 році це стосується Коморських островів, Сан-Томе і Прінсіпі та Сомалі", - пояснює видання.

Зазначається, що Венесуела винна щонайменше 40 мільйонів доларів, Іран - 18 мільйонів доларів, Судан — 300 тисяч доларів.

Інші 5 країн - приблизно по 75 тисяч доларів.

Операційний бюджет ООН, затверджений у грудні, становить близько 3 мільярдів доларів. Окремий бюджет миротворчих операцій, затверджений у червні, становить близько 6,5 мільярдів доларів.