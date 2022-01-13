ПОЛІТИКА НОВИНИВісім країн - Іран, Венесуела, Судан, Антигуа і Барбуда, Конго, Гвінея, Папуа Нова Гвінея і Вануату - втратили право голосу в ООН через несплачені внески.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
8 країн втратили право голосу в ООН через несплату внесків
Згідно зі статутом ООН, якщо заборгованість члена дорівнює або перевищує суму, яку слід було сплатити за попередні два повні роки, член втрачає право голосу
Фото: webtv.un.org
Про це заявив генсек ООН Антоніу Гутерріш, повідомляє DW.
"Згідно зі статутом ООН, якщо заборгованість члена дорівнює або перевищує суму, яку слід було сплатити за попередні два повні роки, член втрачає право голосу.
Якщо вважається, що непогашена заборгованість виникла "через умови, які не залежать від члена", члену все одно може бути дозволено голосувати. У 2022 році це стосується Коморських островів, Сан-Томе і Прінсіпі та Сомалі", - пояснює видання.
Зазначається, що Венесуела винна щонайменше 40 мільйонів доларів, Іран - 18 мільйонів доларів, Судан — 300 тисяч доларів.
Інші 5 країн - приблизно по 75 тисяч доларів.
Операційний бюджет ООН, затверджений у грудні, становить близько 3 мільярдів доларів. Окремий бюджет миротворчих операцій, затверджений у червні, становить близько 6,5 мільярдів доларів.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
13 01 2022 14:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО У Казахстані розпочалося виведення військ ОДКБ
- ФОТО Парламент Британії допитає Джонсона через скандал із вечіркою під час локдауну
- ФОТО У New York Times опублікували нову карту з приблизним розташуванням російських військ біля України
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі