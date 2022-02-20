НОВИНИ95-річна королева Великої Британії Єлизавета II отримала позитивний результат тесту на Covid-19 у неділю.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
95-річна Єлизавета II заразилась коронавірусом
Вона продовжуватиме отримувати медичну допомогу і буде дотримуватися всіх відповідних рекомендацій
Фото: reuters.com
Про це повідомили у Букінгемському палаці, пише "Європейська правда" з посиланням на BBC.
У палаці розповіли, що королева відчуває "легкі симптоми застуди", але планує продовжити виконувати свої "легкі обов'язки" у Віндзорі протягом наступного тижня.
"Вона продовжуватиме отримувати медичну допомогу і буде дотримуватися всіх відповідних рекомендацій", - йдеться в повідомленні палацу.
Палац зазвичай приховує інформацію про здоров'я королеви, але раніше підтвердив, що її повністю вакциновано від Covid-19.
Відомо, що у Віндзорського замку, де проживає королева, у багатьох людей був позитивний результат.
Ця новина з'явилася після того, як принц Чарльз, старший син і спадкоємець королеви, отримав позитивний результат тесту 10 лютого через два дні після зустрічі зі своєю матір'ю у Віндзорському замку.
Нещодавно королева стала монархом, який найдовше править у королівстві - 70-річчя правління відзначали 6 лютого.
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20 02 2022 15:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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