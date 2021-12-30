ABBA розкрутила вініл: продаж пластинок у Британії перевищив 5 млн уперше з 1991 року
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Від початку року вже продано понад 5 млн пластинок, що на 8% більше, ніж у 2020 році загалом. Британський ринок вінілу зростає вже 14 років поспіль, причому на цей сегмент припадає близько чверті всіх продажів альбомів у країні - це рекордний показник з 1990 року.
Лідером продажів у 2021 році став перший за 40 років альбом ABBA під назвою Voyage - у перший тиждень після релізу було розкуплено майже 30 тис. копій, що є найкращим результатом для вінілових альбомів у ХХІ столітті.
Офіційні підсумки року буде підбито 4 січня, проте вже зрозуміло, що серед лідерів опиняться нові альбоми Адель і Еда Ширана, а також перевидана через 15 років після прем'єри пластинка Емі Вайнхаус Back To Black і альбом 1977 року Rumours класиків року Fleetwood Mac.
Тим часом обсяги продажу CD-дисків знижуються вже 17 років поспіль - за попередньою оцінкою, в 2021 році зниження становитиме близько 12% після падіння на 27% у 2018-2020 роках.
Чутки про смерть аудіокасет також виявилися перебільшеними - як очікується, в 2021 році буде продано близько 190 тис. касет, що стане рекордом з 2003 року. Цей сегмент зростає вже дев'ять років поспіль, проте все ще займає частку ринку на рівні статистичної похибки.
Як пише BBC, зростання обсягів продажу в цій категорії частково пояснюється тим, що багато музикантів продають касети з автографами в комплекті до альбомів на інших носіях.
Нагадаємо, що шведський гурт ABBA 5 листопада випустив свій дев'ятий альбом - це перший їхній альбом за 40 років.
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