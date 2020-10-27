Абоненти старшого віку в 1,5 раза більше телефонують, у середньому використовують 3 Гб трафіку на місяць

Оператор мобільного зв'язку компанія "Київстар" оприлюднив статистику використання мобільного зв'язку та інтернету абонентами старшого віку.

Згідно з повідомленням оператора у вівторок, тарифи "Київстару" для абонентів старшого віку - "Дзвінки для батьків" та "Інтернет для батьків" - уже підключили понад 130 тис. абонентів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як свідчить статистика оператора, абоненти старшого віку говорять у середньому 950 хвилин на місяць, що в 1,5 раза більше, ніж у середньому виговорюють абоненти в мережі "Київстар". При цьому кількість вхідних і вихідних дзвінків приблизно однакова.

Абоненти, що підключили тариф із мобільним інтернетом, використовують у середньому 3 Гб трафіку. Також кожен третій абонент із цим тарифом підключає "Домашній інтернет" від "Київстар", який надається без додаткової плати.

"Зараз людям старшого віку дуже важливо залишатися на зв'язку зі своїми рідними. Тому для них ми почали розвивати лінійку спеціальних тарифів, які коштують менше за наші звичайні пропозиції. Це ще один важливий крок "Київстару" для підтримки своїх абонентів у період карантину", - зазначив директор з маркетингу "Київстар" Павло Даніман.

Найбільш популярними ці тарифи є серед абонентів Дніпропетровської, Київської та Львівської областей. На четвертому місці за кількістю підключень - Хмельницька область, Житомирська - на п'ятому.

Підключити тарифи "Київстар" для абонентів старшого віку можуть особи віком від 60 років, відвідавши один із фірмових магазинів оператора.

Крім того, для абонентів старшого віку, що хочуть навчитися активно користуватися смартфоном та інтернетом, оператор запустив соціальний проект "Смартфон для батьків", на порталі якого вже є десять відеоуроків, в яких простими словами розповідається про базові правила користування смартфоном.

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