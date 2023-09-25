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ПОЛІТИКА

Адміністрація Байдена готова дозволити громадянам Ізраїлю подорожувати до США без американської візи

25 вересня 2023, 12:22
Адміністрація Байдена готова дозволити громадянам Ізраїлю подорожувати до США без американської візи
Фото: Thinkstock
Оголошення про вступ Ізраїлю до програми безвізового в'їзду заплановано на кінець тижня.

Адміністрація президента Джо Байдена має намір цього тижня прийняти Ізраїль до ексклюзивного клубу, який дозволить його громадянам приїжджати до Сполучених Штатів без американської візи. 

Про це повідомляє ABC News.

Очікується, що оголошення буде зроблено лише за вісім днів після того, як президент Джо Байден зустрівся з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху в Нью-Йорку на полях Генеральної Асамблеї ООН. Лідери не порушували це питання у своїх коротких виступах перед журналістами на цій зустрічі, але він був предметом інтенсивних переговорів та дебатів протягом кількох місяців, як і зусилля адміністрації Байдена щодо укладання угоди щодо нормалізації відносин між Ізраїлем та Саудівською Аравією.

Програмою керує Міністерство внутрішньої безпеки, яка наразі дозволяє громадянам 40 країн, переважно європейських та азіатських, приїжджати до США на три місяці без віз.

Міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас збирається зробити цю заяву в четвер, невдовзі після отримання рекомендації від держсекретаря Ентоні Блінкена про прийом Ізраїлю, повідомили п'ять анонімних джерел видання.

У рамках програми ізраїльтяни зможуть подорожувати до США з діловими цілями або для відпочинку терміном до 90 днів без візи, просто зареєструвавшись в електронній системі дозволу на поїздку.

Прийняття Ізраїлю було пріоритетом для ізраїльських лідерів, які змінювали один одного, і стане великим досягненням для Нетаньяху, який часто сперечався з адміністрацією Байдена з приводу Ірану, палестинського конфлікту і зовсім недавно запропонованої зміни судової системи Ізраїлю.

За останні два роки Ізраїль відповідав двом із трьох найбільш важливих критеріїв - низькому відсотку відмов у видачі віз та низькому відсотку прострочок віз - для приєднання до американської програми. Він з усіх сил намагався виконати третю вимогу, яка є вимогою взаємності, яка означає, що до всіх громадян США, включаючи американців палестинського походження, має ставитись однаково під час поїздок до Ізраїлю або через нього.

Заявляючи про міркування національної безпеки, Ізраїль уже давно має окремі вимоги до в'їзду та процедури перевірки для американців палестинського походження. Багато хто скаржився, що ці процедури були обтяжливими та дискримінаційними. Американцям з палестинськими документами на проживання на Західному Березі та в секторі Газа переважно було заборонено користуватися міжнародним аеропортом Ізраїлю. Натомість, як і інші палестинці, вони були змушені їхати через Йорданію, або через Єгипет, щоб дістатися місця призначення.

За словами офіційних осіб, в останні місяці Ізраїль зробив кроки щодо коригування своїх вимог до в'їзду для американців палестинського походження, у тому числі дозволивши їм прилітати та вилітати з міжнародного аеропорту Бен-Гуріон у Тель-Авіві та прямувати безпосередньо на Західний берег і в сам Ізраїль. . Ізраїль також пообіцяв полегшити пересування американців палестинського походження, які в'їжджають і виїжджають із сектора Газа, який перебуває під керуванням Хамасу.

СШАІзраїльбезвіз

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