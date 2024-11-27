Адміністрація Байдена закликає Україну знизити призовний вік до 18 років для збільшення чисельності армії – ЗМІ
Адміністрація чинного американського президента Джо Байдена закликає Україну швидко збільшити чисельність збройних сил за рахунок, зокрема, перегляду мобілізаційного законодавства, щоб дозволити призов до армії людей з 18 років.
Високопоставлений чиновник адміністрації США заявив, що Україна повинна розглянути можливість зниження віку призовників до 18 років, чинячи тиск на Київ з метою зміцнення ЗСУ у війні з росією.
Про це повідомляє Reuters.
Високопоставлений чиновник адміністрації Байдена, який говорив на умовах анонімності, сказав, що «чиста математика» ситуації в Україні полягає в тому, що їй треба більше військових для боротьби з російським повномасштабним вторгненням.
Білий дім США вважає, що Україна отримала все потрібне озброєння, тому тепер слід швидко збільшити особовий склад війська. За словами посадовця, розрахунки України показують — потрібні ще 130 тисяч військових, але у Вашингтоні думають, що знадобиться більше сил.
Європейські чиновники, які також говорили з AP анонімно, зазначають, що президент Володимир Зеленський також чує занепокоєння союзників тим, що в України проблеми з живою силою, а не з зброєю.
Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван 19 листопада заявив, що причиною складної ситуації на фронті в Україні є недостатня кількість військових.
У нього запитали, чи могли б США зробити щось інакше щодо підтримки України з огляду на нинішні втрати територій. Він відповів, що немає прямої пропорційності між переданою зброєю і становищем на полі бою.
"Де можна знайти прямий зв’язок між ефективністю України та її ресурсами? Це мобілізація та жива сила", — наголосив Салліван.
І додав: у США вважають, що не існує жодної зброї, яка сама по собі могла б змінити хід війни. Натомість Україні треба "збільшити кількість військ на передовій", щоб укріпити позиції.