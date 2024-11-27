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ПОЛІТИКА

Адміністрація Байдена закликає Україну знизити призовний вік до 18 років для збільшення чисельності армії – ЗМІ

27 листопада 2024, 19:47
Адміністрація Байдена закликає Україну знизити призовний вік до 18 років для збільшення чисельності армії – ЗМІ
Фото: rian.com.ua
"Мобілізація і збільшення чисельності особового складу може суттєво вплинути на ситуацію на полі бою".

Адміністрація чинного американського президента Джо Байдена закликає Україну швидко збільшити чисельність збройних сил за рахунок, зокрема, перегляду мобілізаційного законодавства, щоб дозволити призов до армії людей з 18 років.

Високопоставлений чиновник адміністрації США заявив, що Україна повинна розглянути можливість зниження віку призовників до 18 років, чинячи тиск на Київ з метою зміцнення ЗСУ у війні з росією.

Про це повідомляє Reuters.

Високопоставлений чиновник адміністрації Байдена, який говорив на умовах анонімності, сказав, що «чиста математика» ситуації в Україні полягає в тому, що їй треба більше військових для боротьби з російським повномасштабним вторгненням.

Білий дім США вважає, що Україна отримала все потрібне озброєння, тому тепер слід швидко збільшити особовий склад війська. За словами посадовця, розрахунки України показують — потрібні ще 130 тисяч військових, але у Вашингтоні думають, що знадобиться більше сил.

Європейські чиновники, які також говорили з AP анонімно, зазначають, що президент Володимир Зеленський також чує занепокоєння союзників тим, що в України проблеми з живою силою, а не з зброєю.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван 19 листопада заявив, що причиною складної ситуації на фронті в Україні є недостатня кількість військових.

У нього запитали, чи могли б США зробити щось інакше щодо підтримки України з огляду на нинішні втрати територій. Він відповів, що немає прямої пропорційності між переданою зброєю і становищем на полі бою.

"Де можна знайти прямий зв’язок між ефективністю України та її ресурсами? Це мобілізація та жива сила", — наголосив Салліван.

І додав: у США вважають, що не існує жодної зброї, яка сама по собі могла б змінити хід війни. Натомість Україні треба "збільшити кількість військ на передовій", щоб укріпити позиції.

СШАвійна в Українімобілізація

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