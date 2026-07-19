Адміністрація Трампа активувала суд з видворення "іноземних терористів", який ніколи не діяв

Адміністрація президента США Дональда Трампа задіяла засекречену правову процедуру, яку ніколи раніше не використовували, для швидкої депортації іноземних громадян, визнаних "іноземними терористами" або членів їхніх родин.

Міністерство юстиції США на початку цього тижня подало перше в історії клопотання до Суду з видворення іноземців-терористів (ATRC), який був бездіяльним з моменту його створення відповідним законом у 1996 році. Деталі заяви від 15 липня засекречені, а доданий супровідний лист свідчить про те, що вона містить державну таємницю.

Головна суддя суду Джоан Еріксен провела закрите слухання з цього питання у четвер, а потім видала розпорядження, в якому просила уряд подати більш "продуману" заявку. Вона зазначила, що в неї залишилися питання щодо дій, вжитих Міністерством юстиції, та того, як вони пов’язані із законами, що передбачають вилучення "іноземних терористів". Оновлена відповідь має бути надана в середу.

Активізація суду свідчить про прагнення адміністрації Трампа максимізувати свої повноваження щодо депортації безпрецедентними методами. Хоча суд ніколи не діяв, торік саме його існування завадило адміністрації терміново депортувати понад 100 венесуельців, заявивши, що вони члени "Tren de Aragua" – транснаціонального угруповання, яке Трамп називає терористичною організацією.

Згідно із законом про створення суду, заяви про видворення "іноземного терориста" повинні бути схвалені генеральним прокурором або заступником генерального прокурора – у цьому разі виконуючим обов'язки генерального прокурора Тоддом Бланшем. Документ також має містити факти із обґрунтуванням такого статусу та підтвердження, що перебування особи в країні загрожує національній безпеці.

Закон містить розлогий перелік видів "терористичної діяльності", на підставі яких особу можуть визнати "іноземним терористом". Йдеться про членство у визначеній терористичній організації або публічну підтримку чи схвалення особою тероризму. Ці критерії також поширюються на подружжя або дітей особи, яку вважають "іноземним терористом".

Окреме універсальне положення дозволяє держсекретарю надавати такий статус тих, хто "має намір, перебуваючи в Сполучених Штатах займатися діяльністю, яка може поставити під загрозу добробут, безпеку чи захист Сполучених Штатів".