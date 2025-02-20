Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Адміністрація Трампа наказала Пентагону скоротити витрати на 8% – WP

20 лютого 2025, 08:17
Адміністрація Трампа наказала Пентагону скоротити витрати на 8% – WP
Фото: afp.com
В найближчі 5 років скорочення може сягнути 34%.

Міністр оборони США Піт Гегсет наказав керівництву Пентагону та збройних сил розробити плани щорічного скорочення оборонного бюджету на 8% протягом 5-ти років.

Про це інформує газета The Washington Post, посилаючись на меморандум Гегсета і посадовців.

В документі Гегсет просить підготувати варіанти скорочень витрат Пентагону до 24 лютого цього року. Він наводить список з 17 категорій, які адміністрація Трампа хоче вилучити з бюджету.

"Серед них – операції на південному кордоні США, модернізація ядерної зброї та протиракетної оборони, а також придбання безпілотників односторонньої дії та інших боєприпасів", – пишуть журналісти. 

Американський президент Дональд Трамп допускає можливість виходу своєї країни з НАТО. При цьому він пов’язує участь США в НАТО з фінансуванням, яке, на його думку, мають забезпечити європейські партнери. Трамп вимагає, щоб члени Альянсу збільшили витрати на оборону до 5% річного ВВП.

Незодавно ми також писали, що НАТО збільшить оборонні витрати на 20% у 2024 році.

 

СШАНАТОПентагон

Останні матеріали

Швидка реабілітація путіна. Трамп вимагає надто багато – Wall Street Journal та New York Post
Політика
Швидка реабілітація путіна. Трамп вимагає надто багато – Wall Street Journal та New York Post
Переклад iPress – 20 лютого 2025, 12:04
Майстер-клас президента Трампа. Як наробити помилок щодо мирної угоди з Україною – Стівен Пайфер
Політика
Майстер-клас президента Трампа. Як наробити помилок щодо мирної угоди з Україною – Стівен Пайфер
Переклад iPress – 20 лютого 2025, 08:05
Прихована історія першої поїздки Трампа до москви у 1987 році. Як КДБ вербувало Трампа – Люк Гардінг
Політика
Прихована історія першої поїздки Трампа до москви у 1987 році. Як КДБ вербувало Трампа – Люк Гардінг
Переклад iPress – 19 лютого 2025, 15:33
Президент Дампф вчергове несе маячню. Але набагато важливіше те, що ЗСУ намагаються вийти з котла під Андріївкою – Том Купер
Політика
Президент Дампф вчергове несе маячню. Але набагато важливіше те, що ЗСУ намагаються вийти з котла під Андріївкою – Том Купер
Переклад iPress – 19 лютого 2025, 11:13
Команда Трампа умиротворює імперію, яку Україна руйнує. Просування рашистів пробуксовує – Ендрю Таннер
Політика
Команда Трампа умиротворює імперію, яку Україна руйнує. Просування рашистів пробуксовує – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 19 лютого 2025, 08:46
Європа: передумови та стимули стати на захист України. Але чи знайдеться воля? – Джек Вотлінг та Тімоті Еш
Політика
Європа: передумови та стимули стати на захист України. Але чи знайдеться воля? – Джек Вотлінг та Тімоті Еш
Переклад iPress – 18 лютого 2025, 14:32
Мир чи поділ? росіяни та американці говорять про Україну без українців – Тімоті Снайдер
Політика
Мир чи поділ? росіяни та американці говорять про Україну без українців – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 18 лютого 2025, 11:43
Для росіян жодні домовленості не варті й копійки, якщо вони не підкріплені силою. Інтенсивність російських атак продовжує знижуватися – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Для росіян жодні домовленості не варті й копійки, якщо вони не підкріплені силою. Інтенсивність російських атак продовжує знижуватися – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 18 лютого 2025, 07:18
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється