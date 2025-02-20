Адміністрація Трампа наказала Пентагону скоротити витрати на 8% – WP

В найближчі 5 років скорочення може сягнути 34%.

Міністр оборони США Піт Гегсет наказав керівництву Пентагону та збройних сил розробити плани щорічного скорочення оборонного бюджету на 8% протягом 5-ти років.

Про це інформує газета The Washington Post, посилаючись на меморандум Гегсета і посадовців.

В документі Гегсет просить підготувати варіанти скорочень витрат Пентагону до 24 лютого цього року. Він наводить список з 17 категорій, які адміністрація Трампа хоче вилучити з бюджету.

"Серед них – операції на південному кордоні США, модернізація ядерної зброї та протиракетної оборони, а також придбання безпілотників односторонньої дії та інших боєприпасів", – пишуть журналісти.

Американський президент Дональд Трамп допускає можливість виходу своєї країни з НАТО. При цьому він пов’язує участь США в НАТО з фінансуванням, яке, на його думку, мають забезпечити європейські партнери. Трамп вимагає, щоб члени Альянсу збільшили витрати на оборону до 5% річного ВВП.

Незодавно ми також писали, що НАТО збільшить оборонні витрати на 20% у 2024 році.