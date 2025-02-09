Адміністрація Трампа скорочує команди, які борються з іноземним втручанням у вибори – WP

Експерти вже назвали це “запрошенням” для американських супротивників до ще більшого втручання.

Цього тижня адміністрація нового президента США Дональда Трампа ліквідувала більшу частину "передової лінії оборони" федерального уряду проти іноземного втручання у вибори в Штатах.

Про це повідомляє WP.

Скорочення команд, які борються з іноземним втручанням у голосування, стривожило представників виборчих комісій і експертів з безпеки виборів, які попередили, що захистити американців від іноземних дезінформаційних кампаній буде складно, якщо ніхто на федеральному рівні не буде займатися цим.

У середу, 5 лютого, генеральний прокурор США Пем Бонді розпустила оперативну групу ФБР, сформовану у відповідь на російське втручання у президентські вибори 2016 року, яка працювала над розкриттям намагань росії, Китаю, Ірану та інших іноземних супротивників США маніпулювати американськими виборцями.

Також, за даними WP, Міністерство національної безпеки США надіслало листа, згідно з яким відправило в адміністративну відпустку щонайменше сімох федеральних службовців, які працюють у командах, що борються з іноземною дезінформацією в межах підрозділу з безпеки виборів Агентства кібербезпеки і безпеки інфраструктури (CISA).

"Це запрошення для більшого іноземного втручання", - сказав Лоуренс Норден із Центру правосуддя Бреннана при Нью-Йоркському університеті.

Бонді оголосила про ліквідацію цільової групи ФБР з розслідування іноземного впливу в політичній записці, яка окреслює зміну пріоритетів Міністерства юстиції. У директиві зазначалося, що група закривається, щоб звільнити ресурси для вирішення більш нагальних пріоритетів і покласти край ризикам подальшого зловживання прокурорськими повноваженнями.

Співробітникам CISA не пояснили причину відправки у відпустку, але міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем на слуханнях 17 січня висловила побажання, щоб Агентство припинило займатися питанням іноземної дезінформації у виборах.

"CISA далеко відійшло від своєї місії. Вони використовують свої ресурси не за призначенням", - сказала Ноем.

Представники виборчих комісій на рівні штатів побачили перші ознаки зміни ролі CISA, коли ніхто з групи не виступив на конференції Національної асоціації секретарів штатів у Вашингтоні минулого тижня.

Водночас співробітники виборчих штабів від Демократичної та Республіканської партій, які працювали з відповідною групою CISA, захистили її роботу. Зокрема, секретар штату Аризона демократ Адріан Фонтес заявив, що команда CISA допомагала місцевим виборчим органам боротися з дезінформацією до, під час і після виборів 2024 року.

"Це робить американські вибори слабшими, якщо тільки адміністрація не планує перенести ці операції та цих людей в інше місце, відповідна робота буде продовжуватися. Але якщо цього не станеться, американська громадськість стане більш вразливою", - сказав Фонтес.

"Робота CISA на фронті боротьби з дезінформацією безцінна", - заявила реєстратор республіканців в одному з округів Дана Льюїс.

За словами Льюїс, команда надала її офісу наочні посібники та роздаткові матеріали, щоб допомогти навчити виборців знаходити джерела інформації, яким можна довіряти.

За словами Фонтеса, ліквідація оперативної групи ФБР з боротьби з іноземними загрозами викликає занепокоєння щодо безпеки виборчих систем і виборців. Таке рішення викликає особливу тривогу, оскільки адміністрація Трампа звільняє дуже багато інших людей з бюро, сказав Washington Post на умовах анонімності помічник від Демократичної партії в Сенаті.

Навіть за наявності команд CISA та ФБР дезінформація від іноземних суб'єктів досягала американських виборців у 2024 році, зазначає Девід Беккер із Центру виборчих інновацій та досліджень.