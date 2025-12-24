Адміністрація Трампа ввела візові санкції проти іноземців за втручання у свободу слова в США

Наразі Вашингтон вводить візові санкції проти п’ятьох осіб.

Сполучені Штати оголосили заходи для протидії так званому "глобальному комплексу цензури" та запровадили візові обмеження проти низки іноземців.

Про це повідомляє Держдеп США.

Наразі Вашингтон вводить візові санкції проти п’ятьох осіб, яких звинувачують у спробах тиску на американські технологічні компанії з метою цензурування контенту та обмеження свободи слова, зокрема "американських поглядів".

Держсекретар США Марко Рубіо наголосив, що Сполучені Штати не миритимуться з екстериторіальними діями, спрямованими на обмеження свободи вираження, а також із примусом американських платформ до видалення або блокування контенту.

Як пише Bloomberg, візові обмеження Штати ввели проти колишнього єврокомісара Тьєррі Бретона та керівників організацій, що займаються боротьбою з дезінформацією.

Ще відомо, що обмеження ввели проти тих осіб, що досліджують небезпечний контент в інтернеті. Серед них - генеральний директор Центру протидії цифровій ненависті (CCDH) Імран Ахмед, співзасновниця Глобального індексу дезінформації (GDI) Клер Мелфорд, а також дві співробітниці німецької некомерційної організації HateAid - Анна-Лена фон Ходенберг та Жозефіна Баллон.

У заяві зазначається, що нові заходи є частиною ширшої стратегії адміністрації президента США Дональда Трампа, спрямованої на захист свободи слова та протидію міжнародним мережам, які, за оцінкою Вашингтону, координують цензуру в цифровому просторі.

"Президент Дональд Трамп чітко заявляв, що його зовнішня політика "Америка передусім" відкидає порушення американського суверенітету. Екстериторіальне втручання іноземних цензорів, спрямоване проти американської свободи слова, не є винятком. Державний департамент заявив про готовність розширити нинішній список, якщо інші іноземні актори не змінять свій курс", - цитує Рубіо пресслужба Держдепу.

Імена осіб, щодо яких запроваджено обмеження, офіційно не розкриваються. Водночас американська влада підкреслює, що ці кроки мають стати сигналом для інших урядів і організацій про неприпустимість тиску на свободу слова та американські компанії.