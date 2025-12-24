Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Адміністрація Трампа ввела візові санкції проти іноземців за втручання у свободу слова в США

24 грудня 2025, 12:38
Адміністрація Трампа ввела візові санкції проти іноземців за втручання у свободу слова в США
Марко Рубіо. Фото: trend.az
Наразі Вашингтон вводить візові санкції проти п’ятьох осіб.

Сполучені Штати оголосили заходи для протидії так званому "глобальному комплексу цензури" та запровадили візові обмеження проти низки іноземців.

Про це повідомляє Держдеп США.

Наразі Вашингтон вводить візові санкції проти п’ятьох осіб, яких звинувачують у спробах тиску на американські технологічні компанії з метою цензурування контенту та обмеження свободи слова, зокрема "американських поглядів".

Держсекретар США Марко Рубіо наголосив, що Сполучені Штати не миритимуться з екстериторіальними діями, спрямованими на обмеження свободи вираження, а також із примусом американських платформ до видалення або блокування контенту.

Як пише Bloomberg, візові обмеження Штати ввели проти колишнього єврокомісара Тьєррі Бретона та керівників організацій, що займаються боротьбою з дезінформацією.

Ще відомо, що обмеження ввели проти тих осіб, що досліджують небезпечний контент в інтернеті. Серед них - генеральний директор Центру протидії цифровій ненависті (CCDH) Імран Ахмед, співзасновниця Глобального індексу дезінформації (GDI) Клер Мелфорд, а також дві співробітниці німецької некомерційної організації HateAid - Анна-Лена фон Ходенберг та Жозефіна Баллон.

У заяві зазначається, що нові заходи є частиною ширшої стратегії адміністрації президента США Дональда Трампа, спрямованої на захист свободи слова та протидію міжнародним мережам, які, за оцінкою Вашингтону, координують цензуру в цифровому просторі.

"Президент Дональд Трамп чітко заявляв, що його зовнішня політика "Америка передусім" відкидає порушення американського суверенітету. Екстериторіальне втручання іноземних цензорів, спрямоване проти американської свободи слова, не є винятком. Державний департамент заявив про готовність розширити нинішній список, якщо інші іноземні актори не змінять свій курс", - цитує Рубіо пресслужба Держдепу.

Імена осіб, щодо яких запроваджено обмеження, офіційно не розкриваються. Водночас американська влада підкреслює, що ці кроки мають стати сигналом для інших урядів і організацій про неприпустимість тиску на свободу слова та американські компанії.

СШАсанкціїіноземціМарко Рубіо

Останні матеріали

Німецьку ультраправу партію AfD звинувачують в роботі на кремль. Що шукає AfD у державних даних
Політика
Німецьку ультраправу партію AfD звинувачують в роботі на кремль. Що шукає AfD у державних даних
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 19:05
Раптові поїздки та порушення безпеки. Суперечлива дипломатія Стіва Віткоффа і Марко Рубіо – NBC News
Політика
Раптові поїздки та порушення безпеки. Суперечлива дипломатія Стіва Віткоффа і Марко Рубіо – NBC News
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 16:54
Захід не розуміє росію. Імперські прагнення сприймають за
Політика
Захід не розуміє росію. Імперські прагнення сприймають за "таємничу загадку" – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 12:44
Україна воює зі зв'язаними за спиною руками. Корупція, провали управління і ціна помилок – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Україна воює зі зв'язаними за спиною руками. Корупція, провали управління і ціна помилок – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 01:30
Проєкт
Спорт
Проєкт "День із командою Королів" Betking Foundation серед фіналістів конкурсу "Партнерство заради сталого розвитку – 2025"
22 грудня 2025, 16:58
Порожні запобіжники. Гарантії безпеки України опинилися в руках путіна – Ед Арнольд
Політика
Порожні запобіжники. Гарантії безпеки України опинилися в руках путіна – Ед Арнольд
Переклад iPress – 22 грудня 2025, 16:48
Ракета Hellfire у кожному дворі. До чого веде демократизація виробництва керованих боєприпасів – Бенджамін Кук
Політика
Ракета Hellfire у кожному дворі. До чого веде демократизація виробництва керованих боєприпасів – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 22 грудня 2025, 12:44
Україна виграє війну на морі. Боротьба з російськими танкерами лише розпочалася – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна виграє війну на морі. Боротьба з російськими танкерами лише розпочалася – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 22 грудня 2025, 07:59
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється