Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Адміністрація Трампа вирішила вивести з Пентагону чотири провідні ЗМІ

01 лютого 2025, 18:55
Адміністрація Трампа вирішила вивести з Пентагону чотири провідні ЗМІ
Фото: DW
Їх замінили на лояльніші до Дональда Трампа медіа.
Пентагон після зміни очільника вивів низку ЗМІ зі своїх офісів.  
 
Про це повідомляє агенство Reuters.
 
Так, з офісних приміщень у Пентагоні "виселили" чотири медіаорганізації - The New York Times, National Public Radio (NPR), NBC News та Politico.
 
Замість цих ЗМІ приміщення займуть ЗМІ, які вважають більш лояльними до республіканців і, зокрема, до Трампа. Йдеться про New York Post, One America News Network, Breitbart News Network та HuffPost News.
 
У Пентагоні пояснили це запуском "щорічної програми ротації медіа", що передбачає зміну одного друкованого видання, одного онлайн-ресурсу, одного телеканалу та однієї радіостанції кожного року для того, щоб дати можливість іншим медіа отримати доступ до постійного перебування в Пентагоні. Водночас у Пентагоні наголосили, що журналісти "виселених" видань залишатимуться членами прескорпусу Міністерства оборони.
 
Представник NBC News висловив розчарування рішенням адміністрації Трампа. Інші "виселені" ЗМІ поки не коментували ситуацію.
 
"Ми користувалися цим офісом багато десятиліть. Незважаючи на перешкоди, ми продовжимо чесно і точно висвітлювати події", - сказав представник NBC News.
 
Асоціація преси Пентагону заявила про занепокоєння через такий безпрецедентний крок адміністрації Трампа.

 

СШАПентагонвійна в Україні

Останні матеріали

Війна росії проти Заходу вже триває. Її складові та наслідки – Олександр Данилюк
Політика
Війна росії проти Заходу вже триває. Її складові та наслідки – Олександр Данилюк
Переклад iPress – 31 січня 2025, 08:25
Гарантії безпеки для України. Чи стримають росію європейські багатонаціональні сили? – Лоуренс Фрідман
Політика
Гарантії безпеки для України. Чи стримають росію європейські багатонаціональні сили? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 30 січня 2025, 23:35
Під загрозою Ялтинських угод. Трамп – імперець, який прагне знищити світовий порядок – Андреас Клут
Політика
Під загрозою Ялтинських угод. Трамп – імперець, який прагне знищити світовий порядок – Андреас Клут
Переклад iPress – 30 січня 2025, 12:34
Лінії життя: вузли та розриви. Інфраструктура та транспортні мережі під загрозою, але де відповідь? – Едвард Лукас
Політика
Лінії життя: вузли та розриви. Інфраструктура та транспортні мережі під загрозою, але де відповідь? – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 січня 2025, 08:47
Повідомлення з Давосу. Трамп – і симптом, і рушій нової геополітичної епохи – Фредерік Кемпе
Політика
Повідомлення з Давосу. Трамп – і симптом, і рушій нової геополітичної епохи – Фредерік Кемпе
Переклад iPress – 29 січня 2025, 16:41
Політика
"Сталися погані речі". Трамп досі не розуміє війну в Україні – Гаррі Каспаров
Переклад iPress – 29 січня 2025, 12:44
Більшість фронтів залишаються статичними. Тим часом Курська операція виправдала зусилля ЗСУ – Ендрю Таннер
Cуспільство
Більшість фронтів залишаються статичними. Тим часом Курська операція виправдала зусилля ЗСУ – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 29 січня 2025, 08:08
Ілон Маск та технологічні гіганти завдають європейцям головного болю. Демократія зазнає тиску – Енн Епплбом
Політика
Ілон Маск та технологічні гіганти завдають європейцям головного болю. Демократія зазнає тиску – Енн Епплбом
Переклад iPress – 28 січня 2025, 16:09
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється