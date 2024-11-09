Адміністрація Трампа закликає Україну до "реалістичного бачення миру" без повернення Криму

Адміністрація Трампа звернеться до Зеленського з проханням представити "реалістичне бачення миру".

Адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа зосередиться на досягненні миру у війні росії проти України, а не на тому, щоб дати країні можливість повернути територію.

Про це заявив старший радник новообраного президента Дональда Трампа, стратег Республіканської партії, Браян Ланза в інтерв’ю BBC News.

За його словами, адміністрація Трампа звернеться до президента України Володимира Зеленського з проханням представити свою версію "реалістичного бачення миру".

"Коли Зеленський каже, що ми припинимо бойові дії, що мир настане лише тоді, коли Крим буде повернутий, у нас є новина для президента Зеленського: Криму більше немає. І якщо це ваш пріоритет – повернути Крим і змусити американських солдатів воювати, щоб повернути Крим, то ви самі по собі", – сказав радник Трампа.

Водночас Ланза не згадав про східну Україну, але сказав, що повернення Криму є нереалістичним і "не є метою Сполучених Штатів".

Радник Трампа сказав, що з великою повагою ставиться до українського народу, проте, за його словами, пріоритетом США є «мир і припинення вбивств».

"Ми хочемо сказати Україні: ви знаєте, що ви бачите? Що ви бачите як реалістичне бачення миру. Це не бачення перемоги, але це бачення миру. І давайте почнемо чесну розмову", – зазначив Браян Ланза.