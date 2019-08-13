Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Адвокат Порошенка каже, що експрезидента просять на поліграф, аби приховати, що немає доказів

За словами адвоката, Петро Порошенко двічі відвідував слідчих ДБР як свідок у справах "Кузні" і "телеканалу "Прямий". Надав вичерпні свідчення
Адвокат екс-президента Петра Порошенка Ігор Головань переконаний, що ажіотаж навколо поліграфа слідство використовує, щоб приховати, що в нього немає доказів у справах, де Порошенко проходить як свідок.
Адвокат Порошенка каже, що експрезидента просять на поліграф, аби приховати, що немає доказів Фото: president.gov.ua

"Питання слідчих самі по собі підтверджували той простий факт, що провадження порушені за відсутності події будь-якого злочину. Щоб приховати це, слідчі ДБР забороняють нам коментувати допити. Справи про ухилення від сплати податків доводяться документами. Теперішня історія з поліграфом – виключно піар-хід, що має ще на якийсь час приховати відсутність у слідства будь-яких доказів будь-яких злочинів чи навіть правопорушень", - заявив Ігор Головань, інформує УП.

"Петро Порошенко публічно заявляв, що не довіряє ДБР, оскільки слідчі ДБР показали свою упередженість і необ’єктивність. Він готовий проходити поліграф у прямому ефірі телеканалу "Прямий". Йти на зустріч забаганкам кремлівського ініціатора і упереджених слідчих Петро Порошенко не буде. Ми вимагаємо притягнути до відповідальності пана Портнова за дачу завідомо неправдивих відомостей", - наголосив адвокат.

Нагадаємо, що 13 серпня Печерський районний суд Києва дав дозвіл допитати Порошенка у Державному бюро розслідувань із застосуванням поліграфа.

12 серпня Петро Порошенко прийшов на допит у Державне бюро розслідувань.

Допит тривав дві години.

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що допит Порошенка стосувався ухилення від податків під час купівлі-продажу телеканалу "Прямий".

Глава ДБР також пригрозив Порошенку допитом на детекторі брехні.

Водночас, Петро Порошенко заявив, що готовий пройти детектор брехні в прямому ефірі на телеканалі "Прямий".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 08 2019 20:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.