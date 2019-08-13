Адвокат Порошенка каже, що експрезидента просять на поліграф, аби приховати, що немає доказів

За словами адвоката, Петро Порошенко двічі відвідував слідчих ДБР як свідок у справах "Кузні" і "телеканалу "Прямий". Надав вичерпні свідчення

Адвокат екс-президента Петра Порошенка Ігор Головань переконаний, що ажіотаж навколо поліграфа слідство використовує, щоб приховати, що в нього немає доказів у справах, де Порошенко проходить як свідок.

"Питання слідчих самі по собі підтверджували той простий факт, що провадження порушені за відсутності події будь-якого злочину. Щоб приховати це, слідчі ДБР забороняють нам коментувати допити. Справи про ухилення від сплати податків доводяться документами. Теперішня історія з поліграфом – виключно піар-хід, що має ще на якийсь час приховати відсутність у слідства будь-яких доказів будь-яких злочинів чи навіть правопорушень", - заявив Ігор Головань, інформує УП.

"Петро Порошенко публічно заявляв, що не довіряє ДБР, оскільки слідчі ДБР показали свою упередженість і необ’єктивність. Він готовий проходити поліграф у прямому ефірі телеканалу "Прямий". Йти на зустріч забаганкам кремлівського ініціатора і упереджених слідчих Петро Порошенко не буде. Ми вимагаємо притягнути до відповідальності пана Портнова за дачу завідомо неправдивих відомостей", - наголосив адвокат.

Нагадаємо, що 13 серпня Печерський районний суд Києва дав дозвіл допитати Порошенка у Державному бюро розслідувань із застосуванням поліграфа.

12 серпня Петро Порошенко прийшов на допит у Державне бюро розслідувань.

Допит тривав дві години.

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що допит Порошенка стосувався ухилення від податків під час купівлі-продажу телеканалу "Прямий".

Глава ДБР також пригрозив Порошенку допитом на детекторі брехні.

Водночас, Петро Порошенко заявив, що готовий пройти детектор брехні в прямому ефірі на телеканалі "Прямий".