Адвокати ексберкутівців хочуть викликати як свідків Парубія, Луценка, Пашинського, Портнова і Лукаш

Стефан Решко зазначив, що захист має намір довести, що "ніякого умислу на знищення Майдану не було"

Суд щодо розстрілів на Інститутській 20 лютого 2014 перейшов до допиту свідків захисту. Зокрема, адвокати 5 ексберкутівців заявили про виклик до суду кількох десятків свідків.

Як зазначив адвокат ексберкутівців Ігор Варфоломєєв, повідомляє "Громадське", захист просить викликати до суду таких людей:

38 колишніх правоохоронців деякі чинні, які перебували з 18 по 20 лютого безпосередньо на місці подій;

декілька очевидців подій - командири підрозділів, які перебували в центральній частині Києва, безпосередньо на Майдані Незалежності;

особи, які обслуговували гучномовець, та особи, які перебували біля цього спецавтомобіля;

особи, які обслуговували водомети спецпідрозділу "Торнадо";

держвиконавці;

декілька осіб з керівництва тодішнього головного управління МВС.

"Ми досліджували багато відео новин, з них лунали публічні виступи осіб, ми орієнтуємо як публічну заяву, ці особи - це Кличко Віталій, Луценко Юрій, Геннадій Москаль, який перший тримав докази в руках, був керівником слідчої комісії ВР, Андрій Парубій, Сергій Пашинський, Андрій Шевченко (колишній народний депутат, зараз посол України в Канаді), Андрій Портнов, Леонід Кожара, Олена Лукаш, а також легендованих свідків", - зазначив адвокат Варфоломєєв.

Ще один адвокат Стефан Решко зазначив, що захист має намір довести, що "ніякого умислу на знищення Майдану не було".

"За 4 роки слухань в нас викристалізувалась проблематика в цій справі. Ми неодноразово говорили, що обстановка викривлена обвинуваченням, ми неодноразово говорили про те, що люди загинули під час обопільного вогню. Ми хочемо довести, що ніякого умислу на знищення Майдану не було. Ми не поділяємо позицію, що коли всіх обвели циркулем - якщо були на службі, то винні. І тому ми плануємо допитати легендованих свідків", - зазначив він.

"Щодо так званих лідерів Майдану - ми хочемо з’ясувати, чому їх не було 20 лютого, і чому вони не зупинили це силове протистояння", - додав Рештко.

Обвинувачений у цій справі ексберкутівець Олег Янішевський зазначив, що після узгодженого цього клопотання можливо ще з’явиться кілька свідків.

Прокурор Яніс Сімонов попросив суд частково задовольнити клопотання захисників.

"Не тільки рота "Беркуту", а й інші правоохоронці брали участь у цих злочинах. Чому на це звертаємо увагу? 19 березня був висновок про тілесні ушкодження щодо працівників правоохоронних органів (38 осіб) - ці особи отримали поранення до 20 лютого, про які події 20 лютого вони можуть розповісти? Але ми не проти допиту з цього списку нинішнього заступника командира полку - Тягнирядна", - зазначив прокурор.

"Ми також не заперечуємо проти допиту працівників дніпропетровського "Беркуту", тому що ці особи 20 лютого 2014 були на вулиці Інститутській. Ми заперечуємо проти допиту керівників підрозділів "Беркуту" з Миколаєва, Чернігова, Одеси - бо вони не були в цей день на Інститутській. Ми не заперечуємо проти свідків ГУ МВС", - додав він.

Прокурор також не проти допиту публічних осіб, окрім Портнова, Кожари, Лукаш, "тому що вони нічого більше не зможуть повідомити".

Додамо, що в розгляді апеляційної скарги на продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для ексберкутівців, яких звинувачують у розстрілах на Інститутській, оголосили перерву до 21 серпня. Тоді ексберкутівців мають доставити до зали судових засідань.