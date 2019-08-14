Адвокати просять відпустити Зайцеву додому замість 10 років в'язниці за ДТП з 6 загиблими

За словами захисту, Зайцева не може отримати необхідне лікування в умовах СІЗО

Адвокатка Юлія Плетньова просить пом'якшити покарання Олені Зайцевій, звинуваченій у вчиненні ДТП у центрі Харкова, в результаті якого у 2017 році загинули шестеро осіб.

"Прошу пом'якшити вирок (суду першої інстанції – ред.) у частині призначення покарання", – сказала Плетньова на засіданні Харківського апеляційного суду, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Вона уточнила, що просить призначити покарання Зайцевій у вигляді п'яти років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на два роки, а також призначити їй випробувальний термін на розсуд суду.

Плетньова вважає, що відшкодування шкоди потерпілим повинно бути не солідарним, як вирішив суд першої інстанції, а пайовим – і Зайцева повинна "відшкодувати" 30% шкоди, а відшкодування 70% слід покласти на Дронова.

При цьому адвокат запевняє, що Зайцева не знімає з себе провини, яка "полягає в перевищенні швидкості руху".

Плетньова кілька разів наголосила, що саме автомобіль Дронова протаранив машину Зайцевої, що призвело до смертельних наслідків аварії.

Мотивуючи необхідність пом'якшення покарання своїй підзахисній, адвокатка також послалася на стан її здоров'я.

Плетньова стверджує, що Зайцева не може отримати необхідне лікування в умовах СІЗО.

Крім того, адвокат заявила, що суд першої інстанції при призначенні покарання не врахував пом'якшуючі обставини (каяття та добровільне "відшкодування шкоди").

Зайцева підтримала вимоги свого адвоката.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року зіткнулися автомобілі Volkswagen Touareg і Lexus. Від удару Lexus вилетів на тротуар, де збив 11 пішоходів, з них 5 загинули на місці і ще одна жінка померла в лікарні. За кермом Lexus була 20-річна дочка харківського бізнесмена Олена Зайцева.

Автомобілем Volkswagen Touareg керував 49-річний бізнесмен Геннадій Дронов. Спочатку він проходив у справі як свідок. На початку листопада йому повідомили про підозру в порушенні ч. 3 ст. 286 КК України ("Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що призвело до загибелі кількох громадян"). За цією ж статтею обвинувачують і Зайцеву. Обом загрожує до десяти років позбавлення волі.

У ході судового засідання сторона обвинувачення стверджувала, що дівчина під час ДТП перебувала під впливом опіатів. У свою чергу захист заявила, що Зайцева вживала заспокійливе перед експертизою.

Версія захисту Зайцевої: у ДТП винен водій Touareg, який рухався на жовте світло світлофора. Захист Дронова це звинувачення спростовує, заявляючи, що водій Touareg їхав на зелене світло. Раніше Дронов проходив у справі як свідок. Пізніше суд відмовився визнати його потерпілим.

На початку листопада Геннадію Дронову повідомили про підозру у порушенні ч. 3 ст. 286 КК України ("Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох громадян"). З цієї ж статті звинувачують і Олену Зайцеву.