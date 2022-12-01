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Аеропорт Алмати відновлює роботу з 13 січня

Раніше повідомлялося, що міжнародний аеропорт Алмати призупинив обслуговування цивільних літаків та використовується для військово-транспортної авіації держав-членів ОДКБ
Міжнародний аеропорт Алмати відновить роботу з четверга, 13 січня.
Аеропорт Алмати відновлює роботу з 13 січня Фото: Ukrinform
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на телеграм-канал ORDA.
 
За попередньою інформацією керівництва аеропорту, здійснюватимуться внутрішні та міжнародні рейси з 8.00 до 21.00 згідно з часом розкладу польотів авіакомпанії, повідомили у Комітеті цивільної авіації.
 
На сайті Комітету повідомляється, що міжнародне авіасполучення міста Нур-Султан повністю відновлено, за винятком рейсів авіакомпаній Lufthansa та Turkish Airlines. Авіакомпанія Turkish Airlines планує відновити польоти до Нур-Султану з 13 січня.
 
Раніше повідомлялося, що міжнародний аеропорт Алмати призупинив обслуговування цивільних літаків та використовується для військово-транспортної авіації держав-членів ОДКБ.
 
Як повідомляв Укрінформ, мітинги проти стрімкого підвищення цін на скраплений газ розпочалися в Казахстані 2 січня у Жанаозені (місто в Мангістауській області на заході країни). Вони переросли в масові протести, незважаючи на те, що уряд склав свої повноваження, а також було оголошено зниження цін на газ.
 
Влада Казахстану звернулася до Організації договору про колективну безпеку за допомогою у придушенні протестів. ОДКБ офіційно підтвердила прибуття військового контингенту РФ та її союзників до Казахстану.
 
11 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив про завершення у країні військової місії Організації договору колективної безпеки. За його словами, війська ОДКБ буде виведено протягом 10 днів.
 
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12 01 2022 12:29
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