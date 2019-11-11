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Аеропорт "Бориспіль" має намір закупити 11 автобусів МАЗ за 103,2 млн гривень

Автобуси призначені для перевезення пасажирів по аеропорту
Міжнародний аеропорт "Бориспіль" домовився з київською компанією "Будшляхмаш" про закупівлю 11 автобусів виробництва Мінського автомобільного заводу за 103,185 млн гривень.
Аеропорт "Бориспіль" має намір закупити 11 автобусів МАЗ за 103,2 млн гривень Фото:kbp.kiev.ua

Про це свідчить документація, оприлюднена в системі державних закупівель ProZorro, передає LB.ua.

Згідно з документацією, аеропорт закуповує 6 перонних автобусів 2019 року випуску з автоматичною коробкою передач і загальною місткістю не менш ніж 100 пасажирів, сидячих місць - не менш ніж 12. Також до переліку закупівлі входять 5 пасажирських автобусів 2019 року випуску з автоматичною коробкою передач і загальною місткістю не менш ніж 105 осіб, сидячих місць - не менш ніж 30.

Термін постачання перонних автобусів становить 240 календарних днів із дня отримання постачальником авансу, пасажирських - 60 днів.

Нагадаємо, що Топ-напрямками стали Шарм-ель-Шейх, Анталія, Стамбул, Київ, Варшава, Краків, Тель-Авів, Відень, Вроцлав і Дортмунд.

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11 11 2019 14:00
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