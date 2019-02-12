Аеропорт "Бориспіль" планує пустити в роботу раніше замовлені автобуси МАЗ в грудні

Відповідно до тендера, аеропорт закупить шість перонних автобусів 2019 року випуску з автоматичною коробкою передач і загальною місткістю щонайменше 100 пасажирів

Термін поставки перонних автобусів становить 240 календарних днів із дня отримання постачальником авансу, а пасажирських - 60 днів.

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" очікує, що замовлені на тендері шість перонних автобусів МАЗ-271067 і п'ять пасажирських МАЗ-203015 почнуть працювати вже в грудні, повідомив заступник гендиректора з комерційної діяльності та розвитку інфраструктури аеропорту Георгій Зубко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Разом з керівником служби спецтранспорту Олександром Георгадзе мали можливість першими оглянути замовлені аеропортом "Бориспіль" перонні (такої моделі ще немає у жодного аеропорту) і пасажирські автобуси... Вже в грудні, після закінчення процесів складання, техніка працюватиме для вас", - написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook Зубко.

Відповідно до тендера, аеропорт закупить шість перонних автобусів 2019 року випуску з автоматичною коробкою передач і загальною місткістю щонайменше 100 пасажирів (сидячих місць - щонайменше 12), а також п'ять пасажирських автобусів 2019 року випуску з автоматичною коробкою передач і загальною місткістю щонайменше 105 осіб (сидячих місць - щонайменше 30).

Термін поставки перонних автобусів становить 240 календарних днів із дня отримання постачальником авансу, а пасажирських - 60 днів.

Переможець торгів компанія "НВО НТ "Будшляхмаш" запропонувала ціну о 103,185 млн грн за очікуваної вартості закупівлі у 103,35 млн грн.

Наразі у "Борисполі" пасажирів обслуговують перонні автобуси Cobus і TAM, а в ролі пасажирських використовуються автобуси ТМ "Богдан".

Нагадаємо, що в Україні один з найвищих показників динаміки розвитку авіації в Європі