Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Аеропорт "Бориспіль" планує пустити в роботу раніше замовлені автобуси МАЗ в грудні

Відповідно до тендера, аеропорт закупить шість перонних автобусів 2019 року випуску з автоматичною коробкою передач і загальною місткістю щонайменше 100 пасажирів
Термін поставки перонних автобусів становить 240 календарних днів із дня отримання постачальником авансу, а пасажирських - 60 днів.
Аеропорт "Бориспіль" планує пустити в роботу раніше замовлені автобуси МАЗ в грудні Фото: elektraua.livejournal.com

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" очікує, що замовлені на тендері шість перонних автобусів МАЗ-271067 і п'ять пасажирських МАЗ-203015 почнуть працювати вже в грудні, повідомив заступник гендиректора з комерційної діяльності та розвитку інфраструктури аеропорту Георгій Зубко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Разом з керівником служби спецтранспорту Олександром Георгадзе мали можливість першими оглянути замовлені аеропортом "Бориспіль" перонні (такої моделі ще немає у жодного аеропорту) і пасажирські автобуси... Вже в грудні, після закінчення процесів складання, техніка працюватиме для вас", - написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook Зубко.

Відповідно до тендера, аеропорт закупить шість перонних автобусів 2019 року випуску з автоматичною коробкою передач і загальною місткістю щонайменше 100 пасажирів (сидячих місць - щонайменше 12), а також п'ять пасажирських автобусів 2019 року випуску з автоматичною коробкою передач і загальною місткістю щонайменше 105 осіб (сидячих місць - щонайменше 30).

Термін поставки перонних автобусів становить 240 календарних днів із дня отримання постачальником авансу, а пасажирських - 60 днів.

Переможець торгів компанія "НВО НТ "Будшляхмаш" запропонувала ціну о 103,185 млн грн за очікуваної вартості закупівлі у 103,35 млн грн.

Наразі у "Борисполі" пасажирів обслуговують перонні автобуси Cobus і TAM, а в ролі пасажирських використовуються автобуси ТМ "Богдан".

Нагадаємо, що в Україні один з найвищих показників динаміки розвитку авіації в Європі

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 12 2019 10:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.