Аеропорт Гельсінкі першим у Європі почав використовувати собак для виявлення COVID-19

Замість лабораторних і експрес-тестів в аеропорту використовуватимуть чотирьох спеціально навчених собак.

Дослідження показують, що ці тварини здатні після належного тренування виявити коронавірус за допомогою свого нюху із майже 100-відсотковою точністю, повідомляє "Громадське". У разі успіху програму планують масштабувати - а ще вона відкриває можливість для швидшого й доступнішого виявлення людей із COVID-19.

Чотири собаки, яких спеціально натренували для виявлення COVID-19 на запах. Тварини виявлятимуть його в пасажирів в аеропорту Гельсінкі-Вантаа, Фінляндія

Фото: Finavia

Унікальний нюх собак уже тривалий час використовується для виявлення хвороб у людей. У Великій Британії, приміром, існує благодійна організація «Medical Detection Dogs», яка понад 10 років навчає собак виявляти хвороби за запахом. У 2019 році "Medical Detection Dogs" спільно з дослідниками з Даремського університету навчили собак виявляти малярію в дітей із точністю 70%. А у 2020 році - розпочали аналогічне дослідження з метою перевірити, чи здатен нюх собак розпізнати COVID-19. Аналогічні дослідження проводили і в інших країнах. Дослідники із Франції, приміром, виявили, що собаки виявляли COVID-19 на запах із точністю від 84 до 100% - значно більше, ніж допускає статистична ймовірність. Подібних висновків дійшли і вчені з Німеччини. Свої дослідження проводили і в Гельсінському університеті. Там точність виявлення собаками COVID-19 оцінили в майже 100%. При цьому тварини здатні відчути коронавірус на запах за значно меншої кількості молекул (у 180 тисяч - 1,8 мільйона), ніж потрібна для проведення стандартних ПЛР-тестів. Ґрейхаунд Кьоссі аналізує мазки чотирьох пасажирів аеропорту Гельсінкі-Вантаа, Фінляндія, 23 вересня 2020 року Фото: EPA / MAURI RATILAINEN Пілотна програма з використання «ковідних собак» триватиме в аеропорту Гельсінкі до кінця року. Її головна мета - не стільки перевірити точність виявлення коронавірусу тваринами, скільки зрозуміти, як саме псам комфортно працювати в такому форматі. "Наскільки нам відомо, жоден інший аеропорт поки не намагався використати здатність собак до виявлення запахів для боротьби з COVID-19 у такому масштабі", - стверджує керівниця аеропорту Улла Леттієфф. І додає: такий вид тестування може стати додатковим кроком у подоланні пандемії. Увесь процеси виглядає так: зі шкіри пасажира роблять мазок, який кладуть у чашку. Його відносять в окрему кабінку, де його нюхає "ковідний пес". Таким чином, пасажир уникає прямого контакту з твариною - це особливо важливо, оскільки деякі люди можуть мати алергію на них чи боятися їх. Якщо собака виявляє COVID-19 на запах, то подає умовний сигнал - починає скулити чи лягає. Тоді пасажира просять здати контрольний тест - для ПЛР-аналізу - в лабораторії аеропорту.

Поки що "ковідних собак" в аеропорту Гельсінкі - чотири. Наразі вони працюють змінами по дві щодня. Для аналізу одного зразка одному собаці потрібна в середньому хвилина - тобто теоретично двоє собак за хвилину можуть перевірити двох пасажирів.

Утім в аеропорту застерігають, що швидкість вловлювання собаками COVID-19 залежить ще від того, як довго їх тренували. Для Гельсінкі-Вантаа цим тренуванням займається фінська організація WiseNose. Усього вони взяли 16 собак і розраховують, що 10 із них зможуть натренувати до кінця року.

Як зазначає The Guardian, "ковідних собак" наразі готують і в інших країнах - зокрема Австралії, Франції, Німеччині та Великій Британії. Втім Фінляндія стала першою країною Європи, яка почала впроваджувати експеримент у реальних умовах. Першими ж це зробили Об’єднані Арабські Емірати: із середини серпня собаки перевіряють пасажирів в аеропорту Дубаї.

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