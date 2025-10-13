Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Аеропорт Праги одним з перших перейшов на нову систему перевірки біометрики подорожніх

13 жовтня 2025, 10:32
Аеропорт Праги одним з перших перейшов на нову систему перевірки біометрики подорожніх
Фото: LRT
Пасажири скаржились на черги
В аеропорту Праги утворилися значні черги у зв'язку з запуском нової системи перевірок для громадян країн, що не входять до Шенгенської зони. Вона передбачає зняття відбитків пальці і фотографування як при в'їзді, так і при виїзді. Першими на неї переходять Чехія, Естонія і Люксембург.
 
Про це передає The Independent. 
 
Празький аеропорт є найбільш завантаженим місцем, що почало впроваджувати нові правила. Пасажири перших рейсів із Великої Британії, що прибули до чеського аеропорту вчора вранці, повідомили, що пройшли аналогову перевірку без тривалого очікування. 
 
У терміналі 1 аеропорту встановили десятки машин реєстрації для запису біометричних даних. Передбачалося, що подорожні, які прибувають, повинні здати відбитки пальців і біометричні дані обличчя перед стійками паспортного контролю. Але зрештою для запису біометрики вирішили використовувати не машини, а паспортних працівників. Тож черги швидко утворилися.
 
Нові правила торкнулися, зокрема, громадян Туреччини, Єгипту, ОАЕ. Пасажири з Лондона спочатку повідомляли, що чекали близько години на збір біометричних даних, перевірку паспортів та проштампування. Але пасажр Гамільтон Неш, який пізніше прилетів із Лондона, сказав: "Тільки-но продерся крізь черги. Жодних працюючих автоматів. Черга сягає від години до 90 хвилин", – сказав він. 
 
Починаючи від 12 жовтня, країни шенгенської зони матимуть 180 днів для провадження нової перевірки. 
 
Українці проходитимуть контроль також. На повноцінне впровадження системи відвели час до 10 квітня. 

 

ЄСкордонвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Стратегічна повітряна війна та наближення зими. Легко не буде – Філліпс О’Брайен
Політика
Стратегічна повітряна війна та наближення зими. Легко не буде – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 13 жовтня 2025, 02:11
Що саме робив Джеффрі Епштейн у Санта-Фе. І до чого тут росія? – Дейв Трой
Політика
Що саме робив Джеффрі Епштейн у Санта-Фе. І до чого тут росія? – Дейв Трой
Переклад iPress – 10 жовтня 2025, 17:13
Що сталося з українською протиракетною обороною? Чому впала ефективність системи Patriot – Фабіян Гоффманн
Технології
Що сталося з українською протиракетною обороною? Чому впала ефективність системи Patriot – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 10 жовтня 2025, 12:01
King Media Basket — перша всеукраїнська медійна баскетбольна ліга — стартує цієї осені
Спорт
King Media Basket — перша всеукраїнська медійна баскетбольна ліга — стартує цієї осені
10 жовтня 2025, 11:16
Опитування демонструють. Щось цікаве відбувається з громадською думкою Республіканської партії – Філліпс О'Брайен
Опитування демонструють. Щось цікаве відбувається з громадською думкою Республіканської партії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 23:30
Я – міністр закордонних справ Польщі. Ось як треба вести переговори з путіним – Радослав Сікорський
Політика
Я – міністр закордонних справ Польщі. Ось як треба вести переговори з путіним – Радослав Сікорський
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 15:27
Як росія відновилася. Чого кремль навчився з війни проти України – Дара Массіко
Політика
Як росія відновилася. Чого кремль навчився з війни проти України – Дара Массіко
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 12:50
Конвої проти блокади. Як США можуть ускладнити Пекіну енергетичну облогу Тайваню – Wall Street Journal
Політика
Конвої проти блокади. Як США можуть ускладнити Пекіну енергетичну облогу Тайваню – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 08:21
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється