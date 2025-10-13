Аеропорт Праги одним з перших перейшов на нову систему перевірки біометрики подорожніх
13 жовтня 2025, 10:32
Фото: LRT
Пасажири скаржились на черги
В аеропорту Праги утворилися значні черги у зв'язку з запуском нової системи перевірок для громадян країн, що не входять до Шенгенської зони. Вона передбачає зняття відбитків пальці і фотографування як при в'їзді, так і при виїзді. Першими на неї переходять Чехія, Естонія і Люксембург.
Про це передає The Independent.
Празький аеропорт є найбільш завантаженим місцем, що почало впроваджувати нові правила. Пасажири перших рейсів із Великої Британії, що прибули до чеського аеропорту вчора вранці, повідомили, що пройшли аналогову перевірку без тривалого очікування.
У терміналі 1 аеропорту встановили десятки машин реєстрації для запису біометричних даних. Передбачалося, що подорожні, які прибувають, повинні здати відбитки пальців і біометричні дані обличчя перед стійками паспортного контролю. Але зрештою для запису біометрики вирішили використовувати не машини, а паспортних працівників. Тож черги швидко утворилися.
Нові правила торкнулися, зокрема, громадян Туреччини, Єгипту, ОАЕ. Пасажири з Лондона спочатку повідомляли, що чекали близько години на збір біометричних даних, перевірку паспортів та проштампування. Але пасажр Гамільтон Неш, який пізніше прилетів із Лондона, сказав: "Тільки-но продерся крізь черги. Жодних працюючих автоматів. Черга сягає від години до 90 хвилин", – сказав він.
Починаючи від 12 жовтня, країни шенгенської зони матимуть 180 днів для провадження нової перевірки.
Українці проходитимуть контроль також. На повноцінне впровадження системи відвели час до 10 квітня.