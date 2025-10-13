Аеропорт Праги одним з перших перейшов на нову систему перевірки біометрики подорожніх

Пасажири скаржились на черги

В аеропорту Праги утворилися значні черги у зв'язку з запуском нової системи перевірок для громадян країн, що не входять до Шенгенської зони. Вона передбачає зняття відбитків пальці і фотографування як при в'їзді, так і при виїзді. Першими на неї переходять Чехія, Естонія і Люксембург.

Про це передає The Independent.

Празький аеропорт є найбільш завантаженим місцем, що почало впроваджувати нові правила. Пасажири перших рейсів із Великої Британії, що прибули до чеського аеропорту вчора вранці, повідомили, що пройшли аналогову перевірку без тривалого очікування.