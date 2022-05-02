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Агентство Bloomberg випадково повідомило про вторгнення Росії в Україну

Ми готуємо заголовки для багатьох сценаріїв, і заголовок "Росія вторгається в Україну" був випадково опублікований близько 16:00 за північноамериканським східним часом на нашому сайті. Ми глибоко шкодуємо про помилку. Заголовок видалено, ми з'ясовуємо причину
Американське агентство Bloomberg з нез’ясованих причин повідомило про початок вторгнення Росії в Україну, а згодом видалило помилковий заголовок.
Агентство Bloomberg випадково повідомило про вторгнення Росії в Україну Фото: з вільного доступу
Про це стало відомо з повідомлень користувачів у соцмережах, а також офіційного вибачення агентства, пише "Європейська правда".
 
На заголовок агентства "Росія вторгається в Україну" звернула увагу користувачка Twitter Ольга Лаутман, у її профілі зазначається, що вона займається аналітикою з фокусом на РФ та Східну Європу.
 
За словами Лаутман, заголовок залишався на головній сторінці сайту близько 30 хвилин. Посилання вело на сторінку з повідомленням про внутрішню помилку сервера.
 
 
Невдовзі агентство Bloomberg опублікувало офіційне вибачення у зв’язку з появою дивного заголовку.
 
"Ми готуємо заголовки для багатьох сценаріїв, і заголовок "Росія вторгається в Україну" був випадково опублікований близько 16:00 за північноамериканським східним часом на нашому сайті. Ми глибоко шкодуємо про помилку. Заголовок видалено, ми з'ясовуємо причину", - заявило агентство.
 
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05 02 2022 11:24
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