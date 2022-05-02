НОВИНИАмериканське агентство Bloomberg з нез’ясованих причин повідомило про початок вторгнення Росії в Україну, а згодом видалило помилковий заголовок.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Агентство Bloomberg випадково повідомило про вторгнення Росії в Україну
Ми готуємо заголовки для багатьох сценаріїв, і заголовок "Росія вторгається в Україну" був випадково опублікований близько 16:00 за північноамериканським східним часом на нашому сайті. Ми глибоко шкодуємо про помилку. Заголовок видалено, ми з'ясовуємо причину
Фото: з вільного доступу
Про це стало відомо з повідомлень користувачів у соцмережах, а також офіційного вибачення агентства, пише "Європейська правда".
На заголовок агентства "Росія вторгається в Україну" звернула увагу користувачка Twitter Ольга Лаутман, у її профілі зазначається, що вона займається аналітикою з фокусом на РФ та Східну Європу.
За словами Лаутман, заголовок залишався на головній сторінці сайту близько 30 хвилин. Посилання вело на сторінку з повідомленням про внутрішню помилку сервера.
Невдовзі агентство Bloomberg опублікувало офіційне вибачення у зв’язку з появою дивного заголовку.
"Ми готуємо заголовки для багатьох сценаріїв, і заголовок "Росія вторгається в Україну" був випадково опублікований близько 16:00 за північноамериканським східним часом на нашому сайті. Ми глибоко шкодуємо про помилку. Заголовок видалено, ми з'ясовуємо причину", - заявило агентство.
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05 02 2022 11:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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