"Акт міжнародного тероризму": в ЄС з’явилися перші реакції на смерть очільника "Білоруського дому"
Так, німецька депутатка від "Зелених" Віола фон Крамон вважає, що за цим стоїть режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, повідомляє "Громадське".
"Ще один нічний кошмар. Ніхто не застрахований. Лукашенко - вбивця власного народу. Цього разу і в Україні", - написала вона у Twitter.
Литовський євродепутат Петрас Аустревічюс назвав смерть Шишова ще одним актом міжнародного тероризму.
"Вбивство білоруського громадянина Віталія Шишова, голови громадської організації "Білоруський дім в Україні" - ще один акт міжнародного тероризму режиму Лукашенка", - наголосив Аустревічюс.
Він нагадав також про вбивство журналіста-розслідувача Павла Шеремета у 2016 році. Вважає, що за цим теж стоять спецслужби Білорусі.
На офіційному рівні вже відреагували і в Австрії.
"Ми глибоко шоковані новиною про смерть білоруського активіста Віталія Шишова. Наші думки з його близькими. Австрія закликає до ретельного та прозорого розслідування обставин, що призвели до його смерті", - зазначили у МЗС країни.
3 серпня очільника громадської організації "Білоруський дім в Україні" Віталія Шишова, який зник вранці 2 серпня, знайшли повішеним у київському парку.
Поліція відкрила кримінальне провадження відкрили за ст. 115 Кримінального кодексу - умисне вбивство. У поліції запевняють, що перевірятимуть всі версії, зокрема версію вбивства, замасковану під самогубство.
Що відомо про Шишова і що кажуть його соратники?
У БДУ повідомили, що він був біля витоків створення організації. Він переїхав в Україну восени 2020 року після протестів проти режиму Лукашенка у Гомелі у серпні минулого року.
В організації він допомагав тим, хто також виїхав із країни, формував діаспору, організовував акції проти Лукашенка, звертався до держструктур для ухвалення законопроєктів, які допомогли б білорусам.
Кажуть, що за Віталієм Шишовим стежили. Про це повідомили в поліцію. В організації вважають, що смерть Шишова - це операція з ліквідації.
"Також нас неодноразово попереджали як місцеві джерела, так і свої люди в Білорусі про різні провокації аж до викрадення та ліквідації. Віталій стоїчно і з гумором ставився до цих попереджень, заявляючи, що так, можливо, БДУ вийде з інформаційного вакууму", - йдеться у повідомленні.
Один із лідерів Руху Солідарності "Разам" В’ячеслав Сівчик, який влаштовує акції на підтримку білорусів у Києві та інших містах і країнах, вважає, що у трагедії простежується слід білоруських спецслужб.
"Насамперед співчуття близьким Віталія, це жахлива новина. У версію суїциду навряд хтось повірить. Враховуючи ту ситуацію, яка є з білорусами в Україні, ми вимушені казати про "лукашенківські" та московські спецслужби. Мені б дуже хотілося, щоб ця справа була розкрита, хоча ми всі пам’ятаємо справу Шеремета, коли ми досі не знаємо. Жахливо, що у 21 столітті таке стається", - сказав нам у коментарі Сівчик.
Нагадаємо, що Міжфракційне об'єднання "За демократичну Білорусь" у Верховній Раді закликає міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського взяти розслідування смерті громадянина Білорусі, голови громадської організації "Білоруський дім в Україні" Віталія Шишова під особистий контроль, оскільки є обґрунтовані підозри вважати причетними до цього режим президента Білорусі Олександра Лукашенка, якого США та ЄС не визнають законно обраним
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