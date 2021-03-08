"Акт міжнародного тероризму": в ЄС з’явилися перші реакції на смерть очільника "Білоруського дому"

Депутати Європарламенту, а також у МЗС Австрії відреагували на смерть очільника громадської організації "Білоруський дім в Україні" Віталія Шишова, якого 3 серпня знайшли повішеним у Києві.

Так, німецька депутатка від "Зелених" Віола фон Крамон вважає, що за цим стоїть режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, повідомляє "Громадське".

"Ще один нічний кошмар. Ніхто не застрахований. Лукашенко - вбивця власного народу. Цього разу і в Україні", - написала вона у Twitter.

Литовський євродепутат Петрас Аустревічюс назвав смерть Шишова ще одним актом міжнародного тероризму.

"Вбивство білоруського громадянина Віталія Шишова, голови громадської організації "Білоруський дім в Україні" - ще один акт міжнародного тероризму режиму Лукашенка", - наголосив Аустревічюс.

Він нагадав також про вбивство журналіста-розслідувача Павла Шеремета у 2016 році. Вважає, що за цим теж стоять спецслужби Білорусі.

На офіційному рівні вже відреагували і в Австрії.

"Ми глибоко шоковані новиною про смерть білоруського активіста Віталія Шишова. Наші думки з його близькими. Австрія закликає до ретельного та прозорого розслідування обставин, що призвели до його смерті", - зазначили у МЗС країни.

3 серпня очільника громадської організації "Білоруський дім в Україні" Віталія Шишова, який зник вранці 2 серпня, знайшли повішеним у київському парку.

Поліція відкрила кримінальне провадження відкрили за ст. 115 Кримінального кодексу - умисне вбивство. У поліції запевняють, що перевірятимуть всі версії, зокрема версію вбивства, замасковану під самогубство.

Що відомо про Шишова і що кажуть його соратники?

У БДУ повідомили, що він був біля витоків створення організації. Він переїхав в Україну восени 2020 року після протестів проти режиму Лукашенка у Гомелі у серпні минулого року.

В організації він допомагав тим, хто також виїхав із країни, формував діаспору, організовував акції проти Лукашенка, звертався до держструктур для ухвалення законопроєктів, які допомогли б білорусам.

Кажуть, що за Віталієм Шишовим стежили. Про це повідомили в поліцію. В організації вважають, що смерть Шишова - це операція з ліквідації.

"Також нас неодноразово попереджали як місцеві джерела, так і свої люди в Білорусі про різні провокації аж до викрадення та ліквідації. Віталій стоїчно і з гумором ставився до цих попереджень, заявляючи, що так, можливо, БДУ вийде з інформаційного вакууму", - йдеться у повідомленні.

Один із лідерів Руху Солідарності "Разам" В’ячеслав Сівчик, який влаштовує акції на підтримку білорусів у Києві та інших містах і країнах, вважає, що у трагедії простежується слід білоруських спецслужб.

"Насамперед співчуття близьким Віталія, це жахлива новина. У версію суїциду навряд хтось повірить. Враховуючи ту ситуацію, яка є з білорусами в Україні, ми вимушені казати про "лукашенківські" та московські спецслужби. Мені б дуже хотілося, щоб ця справа була розкрита, хоча ми всі пам’ятаємо справу Шеремета, коли ми досі не знаємо. Жахливо, що у 21 столітті таке стається", - сказав нам у коментарі Сівчик.

Нагадаємо, що Міжфракційне об'єднання "За демократичну Білорусь" у Верховній Раді закликає міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського взяти розслідування смерті громадянина Білорусі, голови громадської організації "Білоруський дім в Україні" Віталія Шишова під особистий контроль, оскільки є обґрунтовані підозри вважати причетними до цього режим президента Білорусі Олександра Лукашенка, якого США та ЄС не визнають законно обраним