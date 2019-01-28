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Актори "Чорної пантери", "Богемної рапсодії" і "Зеленої книги" отримали премії Гільдії кіноакторів США

Премію "Гільдії кіноакторів" вручають акторам у США з 1995 року
У Лос-Анджелесі відбулася 25-а церемонія вручення премій Гільдії кіноакторів США. Переможців визначили у 15-х номінаціях.
Актори "Чорної пантери", "Богемної рапсодії" і "Зеленої книги" отримали премії Гільдії кіноакторів США Фото: з вільних джерел

Відтак:

  • найкращим акторським складом в художньому фільмі стали актори "Чорної пантери";


Фото: EPA/UPG

  • найкращим акторським складом в драматичному серіалі визнали акторів з "Це ми";

  • найкращим актором визнали Рамі Малека (Фредді Мерк'юрі у фільмі "Богемна рапсодія");

  • найкращою актрисою назвали Гленн Клоуз (у стрічці "Дружина");

  • найкращим актором другого плану визнали Махерашалу Алі(зіграв афроамериканського джазового піаніста Дона Ширла у фільмі "Зелена книга");

  • найкращою актрисою другого плану назвали Емілі Блант (зіграла головну героїню у фільмі "Тихе місце");


Фото: EPA/UPG

  • найкращим актором драматичного серіалу визнали Джейсона Бейтмана (зіграв головну роль, фінансового консультанта, в серіалі «Озарк»);

  • найкращою актрисою в драматичному серіалі визнали Сандру О (зіграла головну роль у британському драматичному серіалі "Вбиваючи Єву")

  • найкращу чоловічу роль у фільмі або міні-серіалі зіграв Даррен Крісс (виконав роль серійного вбивці в серіалі "Вбивство Джанні Версаче: Американська історія злочинів");

  • найкращу жіночу роль у телефільмі або міні-серіалі зіграла Патріша Кларксон (зіграла матір головної героїні у фільмі "Гострі предмети")

  • найкращу чоловічу роль у комедійному серіалі отримав Тоні Шалуб (зіграв батька головної героїні в серіалі "Дивовижна місіс Мейзел");

  • найкращу жіночу роль у комедійному серіалі отримала Рейчел Броснахен (головна героїня в серіалі "Дивовижна місіс Мейзел");

  • найкращим акторським складом комедійного серіалу став колектив серіалу "Дивовижна місіс Мейзел";

  • найкращим каскадерським складом комедійного або драматичного серіалу визнали акторів серіалу "Блиск";

  • найкращим каскадерським складом в ігровому кіно визнали склад "Чорної пантери".

Премію "Гільдії кіноакторів" вручають акторам у США з 1995 року.

Нагадаємо,  22 січня, Американська кіноакадемія презентувала список номінантів на головну премію у сфері кіно "Оскар".

 
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28 01 2019 11:58
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