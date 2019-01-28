Актори "Чорної пантери", "Богемної рапсодії" і "Зеленої книги" отримали премії Гільдії кіноакторів США
Відтак:
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найкращим акторським складом в художньому фільмі стали актори "Чорної пантери";
Фото: EPA/UPG
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найкращим акторським складом в драматичному серіалі визнали акторів з "Це ми";
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найкращим актором визнали Рамі Малека (Фредді Мерк'юрі у фільмі "Богемна рапсодія");
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найкращою актрисою назвали Гленн Клоуз (у стрічці "Дружина");
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найкращим актором другого плану визнали Махерашалу Алі(зіграв афроамериканського джазового піаніста Дона Ширла у фільмі "Зелена книга");
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найкращою актрисою другого плану назвали Емілі Блант (зіграла головну героїню у фільмі "Тихе місце");
Фото: EPA/UPG
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найкращим актором драматичного серіалу визнали Джейсона Бейтмана (зіграв головну роль, фінансового консультанта, в серіалі «Озарк»);
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найкращою актрисою в драматичному серіалі визнали Сандру О (зіграла головну роль у британському драматичному серіалі "Вбиваючи Єву")
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найкращу чоловічу роль у фільмі або міні-серіалі зіграв Даррен Крісс (виконав роль серійного вбивці в серіалі "Вбивство Джанні Версаче: Американська історія злочинів");
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найкращу жіночу роль у телефільмі або міні-серіалі зіграла Патріша Кларксон (зіграла матір головної героїні у фільмі "Гострі предмети")
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найкращу чоловічу роль у комедійному серіалі отримав Тоні Шалуб (зіграв батька головної героїні в серіалі "Дивовижна місіс Мейзел");
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найкращу жіночу роль у комедійному серіалі отримала Рейчел Броснахен (головна героїня в серіалі "Дивовижна місіс Мейзел");
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найкращим акторським складом комедійного серіалу став колектив серіалу "Дивовижна місіс Мейзел";
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найкращим каскадерським складом комедійного або драматичного серіалу визнали акторів серіалу "Блиск";
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найкращим каскадерським складом в ігровому кіно визнали склад "Чорної пантери".
Премію "Гільдії кіноакторів" вручають акторам у США з 1995 року.
Нагадаємо, 22 січня, Американська кіноакадемія презентувала список номінантів на головну премію у сфері кіно "Оскар".
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