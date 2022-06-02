БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИАвтовиробник Ford Motor у п’ятницю втратив понад 10% котирувань акцій за добу після розкриття фінансового звіту за останній квартал 2021 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Акції Ford впали на понад 10% – не виправдав очікувань інвесторів
Прибуток на акцію Ford становив 26 центів проти 45 центів, які прогнозував ринок – майже вдвічі менше. Продажі автомобілів становили 35,3 млрд доларів і відставали від прогнозів менше – лише на 0,2 млрд доларів
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє CNBC.
Фінрезультат, опублікований компанією, виявився значно гіршим за прогнози Вол-стріт. Причиною досі є дефіцит мікрочипів на світовому ринку, що є ключовим у виробництво автомобілів.
У четвер акції компанії на закритті торгів впали на 3,6% до 19,89 долара, а на торгах у п’ятницю впали до 17,85 долара – або на 10,26%.
Прибуток на акцію Ford становив 26 центів проти 45 центів, які прогнозував ринок – майже вдвічі менше. Продажі автомобілів становили 35,3 млрд доларів і відставали від прогнозів менше – лише на 0,2 млрд доларів.
Хоча Ford вдалося перетворити збиток 2020 року на чистий прибуток у 12,3 млрд доларів у четвертому кварталі 2021 року, компанія не змогла виконати виробничий план через нестачу напівпровідників.
Нагадуємо:
Ринкова капіталізація автовиробника Ford уперше перевищила 100 млрд доларів - у четвер акції компанії досягли максимальної за 20 років ціни в 25,87 дол за акцію.
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06 02 2022 11:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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