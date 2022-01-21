БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУ четвер, 20 січня, акції світових компаній почали активно втрачати свою ринкову вартість, і продовжили падіння наступного дня – все через інфляцію.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Акції компаній світу продовжують падати: що відбувається
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Reuters, дані Yahoo Finance.
Так, індекс Dow Jones Industrial Average знизився на 0,89% – він відслідковує 30 найбільших компаній США. Індекс 21 січня котирується на рівні 34 715,39 пункту, що є найнижчим значенням з початку грудня.
Втратив позиції також індекс S&P 500, у який входить топ-500 компаній Штатів. У п’ятницю він впав на 1,10% до 4 489,73 пункту, тобто найменших значень з жовтня торік.
Ще один чільний індекс американського ринку, Nasdaq Composite втратив 1,30% капіталізації до найнижчого рівня з червня 2021 року – 14 154,02 пункту.
Інвестори стурбовані зростанням ставок, оскільки таким чином запозичення стають дорожчими і можуть погіршити як перспективи глобального зростання, так і прибутків компаній.
Опитування економістів Reuters показало, що вони очікують від ФРС значно швидшого посилення монетарної політики, аби приборкати інфляцію, яка сягає сорокарічних рекордів.
Засідання Федрезерву відбудеться вже наступного тижня, тож в очікуванні рішення почали падати як американські біржі, так і криптовалюти.
Одночасно зростає дохідність дворічних бондів Казначейства США: на 1,2 б.п. до 1,037%. При цьому "довгі" папери обігом 10 років зменшили дохідність на 1,2% до 1,815%.
У Єврозоні ринки, навпаки, зросли – індекс FTSEurofirst додав 0,51% на закритті ринку 20 січня. Очільниця ЄЦБ Крістін Лаґард сигналізує, що у Європи потреби у значному посилення монетарної політики внаслідок іншої економічної ситуації.
При цьому аналітики стверджують, що ринок також знаходиться під впливом геополітичних ризиків на тлі загрози Україні з боку РФ.
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21 01 2022 16:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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