Акції компаній світу продовжують падати: що відбувається

У четвер, 20 січня, акції світових компаній почали активно втрачати свою ринкову вартість, і продовжили падіння наступного дня – все через інфляцію.

Про це повідомляє Reuters, дані Yahoo Finance.

Так, індекс Dow Jones Industrial Average знизився на 0,89% – він відслідковує 30 найбільших компаній США. Індекс 21 січня котирується на рівні 34 715,39 пункту, що є найнижчим значенням з початку грудня.

Втратив позиції також індекс S&P 500, у який входить топ-500 компаній Штатів. У п’ятницю він впав на 1,10% до 4 489,73 пункту, тобто найменших значень з жовтня торік.

Ще один чільний індекс американського ринку, Nasdaq Composite втратив 1,30% капіталізації до найнижчого рівня з червня 2021 року – 14 154,02 пункту.

Інвестори стурбовані зростанням ставок, оскільки таким чином запозичення стають дорожчими і можуть погіршити як перспективи глобального зростання, так і прибутків компаній.

Опитування економістів Reuters показало, що вони очікують від ФРС значно швидшого посилення монетарної політики, аби приборкати інфляцію, яка сягає сорокарічних рекордів.

Засідання Федрезерву відбудеться вже наступного тижня, тож в очікуванні рішення почали падати як американські біржі, так і криптовалюти.

Одночасно зростає дохідність дворічних бондів Казначейства США: на 1,2 б.п. до 1,037%. При цьому "довгі" папери обігом 10 років зменшили дохідність на 1,2% до 1,815%.

У Єврозоні ринки, навпаки, зросли – індекс FTSEurofirst додав 0,51% на закритті ринку 20 січня. Очільниця ЄЦБ Крістін Лаґард сигналізує, що у Європи потреби у значному посилення монетарної політики внаслідок іншої економічної ситуації.

При цьому аналітики стверджують, що ринок також знаходиться під впливом геополітичних ризиків на тлі загрози Україні з боку РФ.