Акції Spotify впали після слабшого прогнозу по підписниках у 2022 році

При цьому, виручка компанії виявилася вищою за оцінки аналітиків - компанія продала більше реклами та нових послуг

Акції стрімінгового сервісу Spotify впали після того, як компанія припустила уповільнення зростання кількості підписників.

Про це пише Reuters, повідомляє Економічна правда.

Акції Spotify впали більш ніж на 10% - до 171,9 дол після закриття основних торгів 2 лютого через слабший, ніж очікувалось, прогноз компанії щодо підписників.

На мінімумі падіння акцій досягало 18%.

Фінансовий директор компанії Пол Фогель заявив в інтерв'ю агентству, що темпи зростання підписників та користувачів у 2022 році не сильно відрізнятимуться від минулорічних.

Аналітики відзначили, що доходи від реклами у сервісу зростають майже вдвічі швидше, ніж від передплати.

Акції компанії на розширених торгах частково відіграли втрату до мінус 5,75% після зниження.

При цьому, виручка компанії виявилася вищою за оцінки аналітиків - компанія продала більше реклами та нових послуг.

Компанія наголосила на значному збільшенні кількості платних передплатників на свій преміум-сервіс - на 16%.

Загальна кількість активних користувачів на місяць зросла на 18%, до рекордних 406 млн.

Проте компанія прогнозує, що в поточному кварталі кількість платних передплатників складе 183 млн, це нижче за очікування аналітиків у 184 млн. Spotify заявила, що більше не пропонуватиме щорічних рекомендацій для передплатників.

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