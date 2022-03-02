Акції Spotify впали після слабшого прогнозу по підписниках у 2022 році
Про це пише Reuters, повідомляє Економічна правда.
Акції Spotify впали більш ніж на 10% - до 171,9 дол після закриття основних торгів 2 лютого через слабший, ніж очікувалось, прогноз компанії щодо підписників.
На мінімумі падіння акцій досягало 18%.
Фінансовий директор компанії Пол Фогель заявив в інтерв'ю агентству, що темпи зростання підписників та користувачів у 2022 році не сильно відрізнятимуться від минулорічних.
Аналітики відзначили, що доходи від реклами у сервісу зростають майже вдвічі швидше, ніж від передплати.
Акції компанії на розширених торгах частково відіграли втрату до мінус 5,75% після зниження.
При цьому, виручка компанії виявилася вищою за оцінки аналітиків - компанія продала більше реклами та нових послуг.
Компанія наголосила на значному збільшенні кількості платних передплатників на свій преміум-сервіс - на 16%.
Загальна кількість активних користувачів на місяць зросла на 18%, до рекордних 406 млн.
Проте компанія прогнозує, що в поточному кварталі кількість платних передплатників складе 183 млн, це нижче за очікування аналітиків у 184 млн. Spotify заявила, що більше не пропонуватиме щорічних рекомендацій для передплатників.
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