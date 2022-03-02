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Акції Spotify впали після слабшого прогнозу по підписниках у 2022 році

При цьому, виручка компанії виявилася вищою за оцінки аналітиків - компанія продала більше реклами та нових послуг
Акції стрімінгового сервісу Spotify впали після того, як компанія припустила уповільнення зростання кількості підписників.
Акції Spotify впали після слабшого прогнозу по підписниках у 2022 році Фото: з вільного доступу

Про це пише Reuters, повідомляє Економічна правда.

Акції Spotify впали більш ніж на 10% - до 171,9 дол після закриття основних торгів 2 лютого через слабший, ніж очікувалось, прогноз компанії щодо підписників.

На мінімумі падіння акцій досягало 18%.

Фінансовий директор компанії Пол Фогель заявив в інтерв'ю агентству, що темпи зростання підписників та користувачів у 2022 році не сильно відрізнятимуться від минулорічних.

Аналітики відзначили, що доходи від реклами у сервісу зростають майже вдвічі швидше, ніж від передплати.

Акції компанії на розширених торгах частково відіграли втрату до мінус 5,75% після зниження. 

При цьому, виручка компанії виявилася вищою за оцінки аналітиків - компанія продала більше реклами та нових послуг.

Компанія наголосила на значному збільшенні кількості платних передплатників на свій преміум-сервіс - на 16%.

Загальна кількість активних користувачів на місяць зросла на 18%, до рекордних 406 млн.

Проте компанія прогнозує, що в поточному кварталі кількість платних передплатників складе 183 млн, це нижче за очікування аналітиків у 184 млн. Spotify заявила, що більше не пропонуватиме щорічних рекомендацій для передплатників.

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03 02 2022 12:47
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