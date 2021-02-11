БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИАкції Tesla впали на 5,5% після того, як Ілон Маск оголосив, що масштабна угода з Hertz на поставку 100 тисяч електромобілів ще не підписана.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Акції Tesla обвалилися після твіту Маска про те, що контракт з Hertz на 100 тисяч машин не підписано
Я хотів би підкреслити, що контракт з Hertz ще не підписано
Американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск, США, 13 липня 2021 року Фото: AP Photo / Matt Rourke
Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на Reuters.
Минулого тижня капіталізація Tesla вперше в історії компанії переступила позначку 1 трлн доларів. Цьому сприяла новина про те, що один з найбільших у світі сервісів оренди автомобілів Hertz замовить рекордну партію електромобілів у кількості 100 тисяч одиниць на суму близько 4,2 млрд доларів.
Однак тепер стало відомо, що контракт все ще не підписано. Про це 1 листопада в Twitter написав засновник компанії Ілон Маск.
"Я хотів би підкреслити, що контракт з Hertz ще не підписано", - зазначив Маск.
За словами Маска, зараз попит на Tesla набагато перевищує виробничі можливості компанії, тому в компанії Hertz не можуть розраховувати на знижку навіть з оглядкою на рекордне замовлення.
На тлі цих висловлювань Маск акції Tesla на торгах 2 листопада впали на 5,5%, до 1142,4 доларів за акцію на попередніх торгах на біржі NASDAQ. Максимальне ж падіння вартості перевищило 7%.
Нагадаємо, що про замовлення 100 тисяч електромобілів Tesla компанія Hertz повідомила 25 жовтня. Основну частку в замовленні повинні скласти машини Model 3, а сама угода обійшлася б компанії приблизно в 4,2 мільярда доларів.
На цей час офіційних коментарів з боку Hertz не надходило.
Раніше повідомлялося, що компанія Bosch інвестує майже 500 млн доларів у свій новий завод з виробництва мікросхем для автомобілів. Інвестиції дозволять розширити виробництво і наблизити закінчення дефіциту напівпровідників у світовій автомобільній індустрії.
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02 11 2021 16:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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