Акція під ОП на підтримку Стерненка: дії протестувальників не підтримують 70% українців - опитування
Про це свідчать результати опитування, проведеного 23-24 березня Соціологічною групою "Рейтинг", повідомляє "Громадське".
Серед опитаних українців 74% чули про акцію на підтримку Сергія Стерненка, під час якої протестувальники пошкодили будівлю Офісу президента. З них 34% багато чули про це, 40% - щось чули.
65% опитаних вважають, що учасників акції, які пошкодили будівлю, потрібно змусити прибрати або ж сплатити компенсацію за завдані збитки. Водночас 20% вважають, що проти них треба відкрити кримінальні справи, аж до ув’язнення. Лише 9% за те, що не реагувати на це.
Що стосується акцій на підтримку Стерненка загалом, 43% опитаних їх не підтримують, 23% підтримують, але не хочуть брати у них участь, 4% і підтримують, і готові брати участь. Байдуже до них ставляться 21% українців. За три тижні зросла кількість тих, хто не підтримує ці акції.
Опитування провели серед 2 500 українців віком від 18 років в усіх областях, крім анексованого Криму та тимчасово окупованих територій Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.
Опитування проводили методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більш як 2,0%.
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