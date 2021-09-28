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Alibaba заборонить торгівлю обладнанням для майнінгу криптовалют на своїх платформах

За порушення заборони передбачені штрафні санкції
Китайський техногігант Alibaba оголосив про заборону операцій з купівлі і продажу обладнання, програмного забезпечення по майнінгу криптовалют на всіх своїх платформах.
Alibaba заборонить торгівлю обладнанням для майнінгу криптовалют на своїх платформах Фото: з вільних джерел

Про це йдться в оголошенні компанії від 27 вересня,пише "Економічна правда".

Зазначається, що Alibaba заборонить відповідні операції з 8 жовтня. У компанії пояснили це останніми директивами китайських регуляторів - Центробанку КНР, Комісії з регулювання банківської діяльності Китаю та ін.

Зокрема, Alibaba прибере зі своїх платформ розділи "аксесуари для майнінгу блокчейнів" і "майнінг блокчейнів".

За порушення заборони передбачені штрафні санкції.

Нагадаємо, що Агентство Китаю з економічного планування заявило, що зупинка видобутку криптовалют та боротьба з ним є важливими для досягнення цілі щодо викидів вуглецю

 
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28 09 2021 12:37
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