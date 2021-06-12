Реєстрація Вхід
RSS
ВІДПОЧИНОК НОВИНИ

Альпініст отримає коштовності на €150 тисяч, які він знайшов на Монблані через 50 років після авіакатастр

Так влада віддячила за те, що він передав знахідку поліції
Альпініст, який 8 років тому знайшов на горі Монблан у Франції дорогоцінне каміння вартістю 300 тисяч євро, отримав половину коштовностей.
Альпініст отримає коштовності на €150 тисяч, які він знайшов на Монблані через 50 років після авіакатастр Фото: reuters.com

Про це повідомляє The Guardian, зазначає Громадське.

Металева коробка з дорогоцінним камінням протягом десятиліть була прихована на Монблані - найвищій горі у західній Європі. Її перевозили на борту індійського літака, що розбився у безлюдній місцевості приблизно 50 років тому.

Альпініст натрапив на дорогоцінності у 2013 році. Через вісім років знахідку порівну розподілили між альпіністом і владою селища Шамоні, що біля підніжжя гори.

Голова селища Ерік Фурньє заявив, що коштовності розділили на два рівних лоти по 150 тисяч євро кожен. Кожному з учасників справи це рішення припало до душі - мер вдячний альпіністові за чесність, а сам чоловік планує витратити гроші на ремонт своєї квартири.

Авіакатастрофи на Монблані

Два літаки Air India впали на Монблан у 1950 та 1966 роках. Протягом багатьох років альпіністи регулярно знаходили уламки, багаж та людські останки з цих літаків.

Влада вважає, що дорогоцінне каміння, ймовірно, потрапило з рейсу 1966 року, який прямував із Мумбая в Нью-Йорк. Боїнг розбився на південно-західній стороні Монблану 24 січня 1966 року. У результаті катастрофи загинули 117 людей.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 12 2021 15:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Дослідження ожиріння і корупції, «мови» котів та призначення бороди: за що отримали Шнобелівську премію-2

Дослідження ожиріння і корупції, «мови» котів та призначення бороди: за що отримали Шнобелівську премію-2

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.