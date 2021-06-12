Альпініст отримає коштовності на €150 тисяч, які він знайшов на Монблані через 50 років після авіакатастр
Про це повідомляє The Guardian, зазначає Громадське.
Металева коробка з дорогоцінним камінням протягом десятиліть була прихована на Монблані - найвищій горі у західній Європі. Її перевозили на борту індійського літака, що розбився у безлюдній місцевості приблизно 50 років тому.
Альпініст натрапив на дорогоцінності у 2013 році. Через вісім років знахідку порівну розподілили між альпіністом і владою селища Шамоні, що біля підніжжя гори.
Голова селища Ерік Фурньє заявив, що коштовності розділили на два рівних лоти по 150 тисяч євро кожен. Кожному з учасників справи це рішення припало до душі - мер вдячний альпіністові за чесність, а сам чоловік планує витратити гроші на ремонт своєї квартири.
Авіакатастрофи на Монблані
Два літаки Air India впали на Монблан у 1950 та 1966 роках. Протягом багатьох років альпіністи регулярно знаходили уламки, багаж та людські останки з цих літаків.
Влада вважає, що дорогоцінне каміння, ймовірно, потрапило з рейсу 1966 року, який прямував із Мумбая в Нью-Йорк. Боїнг розбився на південно-західній стороні Монблану 24 січня 1966 року. У результаті катастрофи загинули 117 людей.
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