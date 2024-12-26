Альтернативи НАТО: як США та ЄС можуть забезпечити безпеку України – Foreign Affairs

Іншим видом гарантії безпеки може стати можливе членство України в ЄС.

Ані адміністрація чинного президента США Джо Байдена, ані майбутня адміністрація Дональда Трампа не готові запропонувати Україні гарантії безпеки у формі вступу до НАТО, проте їм є альтернатива.

Про це у своїй статті для Foreign Affairs пише Семюел Чарап, старший політолог аналітичного центру RAND Corporation і експерт з російської політики.

Чарап вказує, що, крім іншого, вступ України до НАТО потребував би схвалення 32 країн-членів Альянсу. Процес зайняв би в кращому разі місяці і залежав би від реалізації Україною безлічі реформ, які не мають нічого спільного з вирішенням війни.

Насправді, пише політолог, існують інші, потенційно ефективніші способи надати гарантії безпеки Україні. У публікації наголошується, що з часів Другої світової війни США неодноразово брали на себе двосторонні безпекові зобов’язання перед союзниками і партнерами в постконфліктних ситуаціях. Так було з Південною Кореєю після закінчення корейської війни та з Ізраїлем після закінчення війни Судного дня 1973 року.

"Ці підходи, які допомогли створити тривалі періоди відносної стабільності та миру, могли б стати моделями того, що може бути запропоновано Україні на майбутніх переговорах", — підкреслюється в публікації.

Іншим видом гарантії безпеки може стати можливе членство України в ЄС. У такому разі на країну поширюватиметься положення ЄС про взаємодопомогу, в якому йдеться про те, що, якщо держава стає жертвою збройної агресії, інші країни зобов’язані надавати їй допомогу і сприяння всіма наявними в їхньому розпорядженні засобами

Чарап також зазначає, що союзникам України необхідно подумати про те, як краще її озброїти, щоб забезпечити стійкий мир.

"Якщо Київ буде переконаний, що його безпека гарантована, він зможе зосередитися на економічному відновленні та демократії, а не на тому, щоб стати гарнізонною державою", — пише Чарап.

Також експерт вказує на необхідність забезпечення того, щоб агресія кремля тягнула за собою постійні витрати для стримування росії або будь-якої іншої держави від вторгнення в сусідні країни. Хоча Путін неминуче заявить про свою перемогу після закінчення бойових дій, упевнений Чарап, у решти світу не повинно скластися враження, що росія не заплатила жодної ціни за свою агресію. Так, крім іншого, Захід може зберегти деякі санкції та експортний контроль як заходи на тривалий термін — або доти, доки росія повністю не піде з України.